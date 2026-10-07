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मैहर में हेड मास्टर ने क्लासरूम का किया शुद्धीकरण, गंगाजल छिड़क रिबन काटकर कुर्सी का उद्घाटन

मैहर: शासकीय पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक हेड मास्टर ने प्रभार ग्रहण करने से पहले कथित स्कूल का गंगाजल से शुद्धीकरण किया. फिर रिबन काटकर कुर्सी का उद्घाटन कर पदभार ग्रहण किया. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद शिक्षक की जमकर आलोचना हो रही है.

आरोप है कि इसके पहले एक आदिवासी समुदाय का हेड मास्टर स्कूल में पदस्थ था, जोकि 30 सितंबर को सेवानिवृत हो गया. इसके बाद नए हेड मास्टर के पदभार ग्रहण करने के दिन यह घटना सामने आई है. जिसमें प्रभारी प्राचारक ने कार्यलय और कुर्सी का शुद्धीकरण किया.

गंगाजल से हुआ शुद्धीकरण

मैहर के करही स्थित शासकीय पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राम शाखा वर्मा पदस्थ थे, जोकि बीते 30 सितंबर को सेवानिवृत हो गए. इसके बाद नया प्रभारी प्राचार्य राम सखेंद्र द्विवेदी को बनाया गया. आरोप है कि पदभार संभालने से पहले राम सखेंद्र द्विवेदी द्वारा कथित कक्षा का गंगाजल से शुद्धीकरण किया गया और फिर कुर्सी पर रिबन बांधकर काटा गया.

भीम आर्मी ने किया प्रदर्शन

घटना का वीडियो सामने आने के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विद्यालय गेट के बाहर विरोध और जमकर नारेबाजी की. जिसके बाद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर इस तरह से दलित आदिवासियों की कुर्सी पर बैठने से पहले गंगाजल से शुद्धीकरण किया गया है तो यह गलत है. आखिर क्या वजह है कि इस तरह के कृत्य को करके पिछड़े वर्ग के लोगों को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है.

प्रभारी प्राचार्य ने कुर्सी का रिबन काटकर किया शुद्धीकरण (ETV Bharat)

प्राचार्य ने आरोपों को बताया मनगढ़ंत

हालांकि, शुद्धीकरण के आरोपी प्रभारी प्राचार्य राम सखेंद्र द्विवेदी ने आरोप को निराधार बताया है. उन्होंने भीम आर्मी द्वारा लगाए गए आरोप को भी बेबुनियाद बताया है. उन्होंने कहा, "30 तारीख को पूर्व प्राचार्य की सम्मान के साथ विदाई की गई है. विदाई समारोह भी आयोजित किया गया था. इसके बाद मैंने 5 अक्टूबर को विद्यालय पहुंचकर स्टाफ के साथ पदभार ग्रहण किया. यहां सरस्वती माता की तस्वीर की सामान्य पूजा अर्चना की गई है. पवित्र जल का कमरे में छिड़काव नहीं किया गया है, बल्कि प्रतिमा पर छिड़काव किया गया है. इसको जातिगत बताया जा रहा है. यह पूर्णता गलत और पूरे आरोप मनगढ़ंत है."

स्कूल कार्यालय में शुद्धीकरण से मचा बवाल (ETV Bharat)

मामले की जानकारी देते हुए तहसीलदार रोशन लाल रावत ने बताया कि एक प्राचार्य के द्वारा विद्यालय में शुद्धीकरण कर पदभार ग्रहण करने का आरोप भीम आर्मी के द्वारा लगाया गया जिसको लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था. फिलहाल इस मामले पर भीम आर्मी से ज्ञापन लिया गया है और इसके साथ-साथ सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है. दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.