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मैहर में स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबे 3 लोग, लहरों में बहा 15 साल का लड़का, तलाश जारी

मैहर के में स्नान करने गए एक ही परिवार के 3 लोग गहरे पानी में डूबे, 2 महिलाओं को सुरक्षित निकाला, एक की तलाश जारी.

MAIHAR PEOPLE DROWNED
एक ही परिवार के 3 लोग गहरे पानी में डूबे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 8:15 PM IST

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मैहर: रामनगर थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध मार्कण्डेय आश्रम में शनिवार को आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. भंडारे और प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने आए एक परिवार के 3 सदस्य नदी में स्नान करते समय गहरे पानी में चले गए. स्थानीय लोगों की तत्परता से 2 महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 15 वर्षीय किशोर नदी की तेज धारा में लापता हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और देर शाम तक किशोर की तलाश जारी रही.

रिश्तेदार के घर कार्यक्रम में शामिल होने आया था परिवार

सतना जिले के चोरहटा निवासी गुप्ता परिवार रामनगर में अपने रिश्तेदार के यहां आयोजित भंडारे एवं विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने आया था. धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होने के बाद परिवार के कुछ सदस्य मार्कण्डेय नदी में स्नान करने पहुंचे. इसी दौरान आशा गुप्ता (38), पूनम गुप्ता (35) और 15 वर्षीय वेदरूप गुप्ता अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे.

2 महिलाओं को सुरक्षित निकाला एक की तलाश जारी (ETV Bharat)

आसपास मौजूद लोगों ने शुरू किया रेस्क्यू

तीनों को डूबता देख नदी किनारे मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगाकर बचाव अभियान शुरू किया. काफी प्रयास के बाद आशा गुप्ता और पूनम गुप्ता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. दोनों महिलाओं की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन किशोर वेदरूप गुप्ता तेज बहाव में लापता हो गया. गोताखोरों की मदद से नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. देर शाम तक नदी के विभिन्न हिस्सों में खोजबीन जारी रही, लेकिन किशोर का कोई सुराग नहीं मिल सका.

PEOPLE DROWNED WHILE BATHING
स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबे 3 लोग (ETV Bharat)

थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी ने बताया कि "नदी में स्नान के दौरान 3 लोग डूबे थे. जिसमें से 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. वहीं, अभी एक किशोर की तलाश लगातार जारी है. स्थानीय गोताखोरों के साथ राहत दल नदी में तलाश कर रहा है. पूरे घटनाक्रम पर पुलिस की निगरानी बनी हुई है."

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