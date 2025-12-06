ETV Bharat / state

पत्नी को भरण-पोषण राशि नहीं दी तो मैहर के चपरासी को जेल, शिक्षा विभाग ने किया निलंबित

मैहर में तलाक के बाद पत्नी को भरण पोषण न देना पति को पड़ा भारी, कोर्ट ने आदेश अवहेलना के मामले में भेजा जेल.

MAIHAR PEON SEND PRISON
पत्नी को भरण-पोषण राशि नहीं दी तो मैहर के चपरासी को जेल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 10:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मैहर: संदीपनी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैहर के चपरासी लोकेश रावत को न्यायालय ने जेल भेजने का आदेश दिया है. लोकेश रावत पर पत्नी को भरण-पोषण की राशि न देने के आरोप लगे थे. इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है. वहीं अदालत के इस सख्त कदम के बाद जिला शिक्षा अधिकारी सतना ने आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया है. मामला विभाग और न्यायालय दोनों स्तरों पर गंभीरता से लिया गया है.

तलाक के बाद कोर्ट का आदेश

विद्यालय में चपरासी के पद पर कार्यरत लोकेश रावत ने कुछ समय पहले अपनी पत्नी से तलाक ले लिया था. तलाक के बाद अमरपाटन न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि "लोकेश हर महीने अपनी पत्नी को भरण-पोषण के लिए निश्चित सहायता राशि उपलब्ध कराए." यह राशि पत्नी के जीवनयापन के लिए अदालत द्वारा अनिवार्य की गई थी.

Satna District Education Officer
जिला शिक्षा अधिकारी ने प्यून को किया निलंबित (ETV Bharat)

राशि देने में टालमटोल, पत्नी ने की शिकायत

न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद लोकेश रावत द्वारा हर महीने दी जाने वाली राशि को लेकर लगातार टालमटोल की जा रही थी. जिसके बाद पत्नी ने पति द्वारा आदेश का पालन न किए जाने की शिकायत अमरपाटन न्यायालय में दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया था कि महीनों से राशि नहीं मिल पा रही थी, जिससे उसका आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा था.

अदालत का कड़ा रूख, सीधे जेल भेजा

शिकायत पर सुनवाई करते हुए अमरपाटन न्यायालय ने पति द्वारा अदालत के आदेश की अवहेलना को गंभीर अपराध माना है. न्यायालय ने कहा कि आदेश का पालन न करना न्याय की अवमानना है. इसके बाद अदालत ने लोकेश रावत को तुरंत जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया. न्यायालय के फैसले के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.

शिक्षा विभाग ने किया निलंबित

इधर, मामले की जानकारी मिलने पर सतना जिला शिक्षा अधिकारी कंचन श्रीवास्तव ने विभागीय कार्रवाई करते हुए लोकेश रावत को उसके पद से निलंबित कर दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि "किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करना अत्यंत गंभीर मामला है. इसलिए निलंबन आवश्यक था. निलंबन की सूचना संदीपनी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैहर के प्राचार्य को भी भेज दी गई है."

आगे की कार्रवाई जारी

कानून के जानकार पंकज मिश्रा ने बताया, "अब आरोपी को न केवल जेल में सजा भुगतनी होगी, बल्कि उसके खिलाफ विभागीय जांच भी जारी रहेगी. अधिकारी यह भी जांच करेंगे कि क्या उसने जानबूझकर पत्नी को आर्थिक सहायता देने से इनकार किया या कोई अन्य तथ्य छिपाया. यह मामला सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए एक बड़ा संदेश भी है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. भरण-पोषण राशि न देना कानूनन दंडनीय अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई तय है."

TAGGED:

MAIHAR NEWS
MAIHAR PEON SUSPENDED
PEON NOT PAYING MAINTENANCE
SATNA DISTRICT EDUCATION OFFICER
MAIHAR PEON SEND PRISON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.