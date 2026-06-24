ETV Bharat / state

चलती ट्रेन बनी लेबर रूम, दर्द से कराह रही महिला की यात्रियों ने करा दी सुरक्षित डिलीवरी

चलती ट्रेन में गूंजी नवजात की किलकारी प्रसव पीड़ा बढ़ने के बीच महिला ने ट्रेन के थर्ड एसी कोच में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया नवजात के जन्म के साथ ही पूरे कोच का माहौल बदल गया. कुछ देर पहले जहां चिंता और बेचैनी का माहौल था, वहीं बच्चे की पहली किलकारी सुनते ही यात्रियों के चेहरों पर राहत दिखाई दी. हालांकि मां और बच्चे की सुरक्षा को लेकर सभी चिंतित थे, इसलिए तुरंत रेलवे स्टाफ और रेलवे सुरक्षा बल को सूचना दी गई.

यात्रा के दौरान अचानक शुरू हुई प्रसव पीड़ा जानकारी के अनुसार, 23 वर्षीय फिरोज खातून गोंदिया से बरौनी (बिहार) की यात्रा कर रही थीं. ट्रेन कटनी स्टेशन से रवाना हुई ही थी कि उन्हें तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. शुरुआत में परिजनों ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में दर्द बढ़ गया और महिला की हालत गंभीर होने लगी कोच में मौजूद यात्रियों को जब स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ तो उन्होंने तत्काल महिला की सहायता शुरू की. ट्रेन में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के बावजूद सहयात्रियों ने हिम्मत और मानवता का परिचय दिया.

मैहर: रेल यात्रा के दौरान अक्सर यात्रियों को विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. लेकिन मंगलवार को गोंदिया से बरौनी जा रही एक ट्रेन में ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने सभी को भावुक कर दिया. ट्रेन संख्या 15232 के थर्ड एसी कोच में सफर कर रही एक गर्भवती महिला ने कटनी और मैहर के बीच चलती ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दे दिया. अचानक आई इस आपात स्थिति में रेलवे कर्मचारियों, आरपीएफ जवानों और सहयात्रियों ने मिलकर जो संवेदनशीलता और तत्परता दिखाई, उसके चलते मां और नवजात दोनों सुरक्षित हैं.

रेलवे प्रशासन ने दिखाई मुस्तैदी

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और ट्रेन स्टाफ ने बिना समय गंवाए आवश्यक कदम उठाए. मैहर स्टेशन पर एंबुलेंस और चिकित्सा दल की व्यवस्था पहले से कर दी गई. अधिकारियों ने स्टेशन प्रबंधन और अस्पताल प्रशासन से समन्वय स्थापित कर जच्चा-बच्चा को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी कर ली. रेलवे कर्मचारियों की सक्रियता के कारण ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही राहत कार्य शुरू हो गया और किसी भी प्रकार की देरी नहीं हुई.

मां और बच्चा दोनों सुरक्षित (ETV Bharat)

मैहर स्टेशन पहुंचते ही अस्पताल भेजा गया

जैसे ही ट्रेन मैहर स्टेशन पहुंची, रेलवे स्टाफ की निगरानी में मां और नवजात को सुरक्षित एंबुलेंस तक पहुंचाया गया. इसके बाद दोनों को सिविल अस्पताल मैहर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया. मैहर पहुंचते ही डॉक्टर विनय तिवारी ने प्रारंभिक जांच के बाद बताया कि, ''मां फिरोज खातून और उनका नवजात पुत्र दोनों स्वस्थ हैं. एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर निगरानी में रखा गया है.''

महिला के पति इशाक मंसूरी ने यात्रियों और रेलवे पुलिस का आभार जताया है. उन्होंने बताया कि, ''हम गोंदिया से मुजफ्फरपुर जा रहे थे. अचानक मैहर कटनी के बीच मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई. यात्रियों ने समय पर सहयोग किया और मेरी पत्नी की सुरक्षित डिलीवरी हो गई. बात में रेलवे पुलिस ने एंबुलेंस के जरिए पत्नी को और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां दोनों सुरक्षित हैं.''

मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल बनी घटना

यह पूरा घटनाक्रम रेलवे कर्मचारियों, आरपीएफ जवानों और सहयात्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का उदाहरण बनकर सामने आया. यदि समय रहते सूचना नहीं दी जाती और स्टेशन पर आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की जातीं, तो स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती थी. चलती ट्रेन में जन्मे इस नन्हे मेहमान के आगमन ने जहां एक परिवार को खुशियों से भर दिया, वहीं यह घटना यह भी साबित करती है कि आपात परिस्थितियों में समय पर किया गया सहयोग किसी की जिंदगी बचाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

यात्रियों ने जताया आभार

अस्पताल पहुंचने के बाद परिजनों ने रेलवे प्रशासन, आरपीएफ जवानों और सहयात्रियों का आभार व्यक्त किया. यात्रियों का कहना था कि सभी ने मिलकर जिस तरह महिला की मदद की, वह मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है. मैहर स्टेशन पर की गई त्वरित व्यवस्था के कारण मां और नवजात को समय पर उपचार मिल सका और दोनों सुरक्षित हैं.