ETV Bharat / state

मैहर में बना रेप्टाइल हाउस, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में पर्यटकों को नया आकर्षण का केंद्र

मैहर: मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू में नव निर्मित रेप्टाइल हाउस का शनिवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने लोकार्पण किया. मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी पहले से ही सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है और अब यहां बनाए गए रेप्टाइल हाउस से पर्यटकों को सरीसृपों की दुनिया को करीब से देखने का अवसर मिलेगा. वन विभाग के अनुसार इस रेप्टाइल हाउस में विभिन्न प्रजातियों के सांप और अन्य सरीसृपों को सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से रखा गया है.

रेप्टाइल हाउस में किंग कोबरा, रसल वाइपर, पाइथन सहित कई विषैले और दुर्लभ सांप की प्रजातियां रखी गई हैं. इन सांपों को विशेष रूप से बनाए गए सुरक्षित कक्षों में रखा गया है, जहां उनके प्राकृतिक वातावरण जैसा माहौल तैयार किया गया है. इससे न केवल पर्यटकों को सर्पों को नजदीक से देखने का अवसर मिलेगा, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और सांपो पर अध्ययन को भी बढ़ावा मिलेगा.

रेप्टाइल हाउस में दिखेंगे कई दुर्लभ और विषैले सांप (ETV Bharat)

पर्यटन को मिलेगा नया आकर्षण

लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि "मुकुंदपुर जू सफारी प्रदेश में तेजी से एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है. रेप्टाइल हाउस के शुरू होने से यहां आने वाले पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा और क्षेत्र के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा." उन्होंने बताया कि "राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है, ताकि प्रदेश के प्राकृतिक और वन्य संसाधनों को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सके."

'सफारी को मीडियम श्रेणी में लाने की तैयारी'

राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि "मुकुंदपुर सफारी को जल्द ही मिनी सफारी से मीडियम सफारी का दर्जा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके लिए वन विभाग द्वारा आवश्यक प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं. दर्जा बढ़ने के बाद यहां और अधिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होने की संभावना है."

पर्यटकों के लिए नया आकर्षण का केंद्र होगा रेप्टाइल हाउस (ETV Bharat)

पर्यटकों से नियमों का पालन करने की अपील

वन विभाग के अधिकारी विद्याभूषण मिश्रा ने बताया कि "रेप्टाइल हाउस को आम पर्यटकों के लिए जल्द ही खोलने की तैयारी की जा रही है. साथ ही पर्यटकों से अपील की गई है कि वे सफारी में भ्रमण के दौरान सभी नियमों का पालन करें और वन्यजीवों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें."