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लाड़ली बहनों को मोहन यादव का दुलार, 1500 के साथ दिया 250 रुपये का अतिरिक्त राखी शगुन

लाड़ली बहने को कार्यक्रम में पहुंचने से पहले मैहर में सीएम ने सबसे पहले मां शारदा देवी के मंदिर पहुंच कर मां की पूजा अर्चना की. इसके बाद सीएम ने जनसभा को संबोधित किया और एक क्लिक से वर्चुअल रूप से लाड़ली बहना योजना की राशि ट्रांसफर की. इसके साथ हो सीएम के हाथों में मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह सहित कई बहनों ने राखी बांधी. सीएम के साथ राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, राज्य मंत्री राधा सिंह, सांसद गणेश सिंह, विधायक सहित पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे.

मैहर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को मैहर जिले के दौरे पर पहुंचे. यहां पर उन्होंने प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को नियमित 1500 रुपये की राशि के साथ रक्षाबंधन के पहले ही 250 रुपए का अतिरिक्त गिफ्ट दिया. इस प्रकार इस बार लाड़ली बहनों के खातों में 1750 रुपए ट्रांसफर किए गये. इस मौके पर सीएम ने बहनों से राखी भी बंधवाई और मैहर जिले को भी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगातें दी.

लाड़ली बहनों के खातों में ट्रांसफर हुए 1750 रुपए, 250 रुपये रखी शगुन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मैहर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 13 हजार से अधिक पात्र बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 2,148 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण किया है. लाड़ली बहना योजना की 39 वीं किस्त के रूप में 1,500 प्रति हितग्राही के साथ रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर 250 रुपये प्रति हितग्राही को अतिरिक्त सहायता राशि दी गई. इस प्रकार प्रत्येक लाड़ली बहना के खाते में कुल 1,750 रुपये की संयुक्त राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंच गई.

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मिडिया से बात करते हुए कहा कि "मैहर में लगभग 255 करोड़ रुपए के अलग-अलग कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण हमने किया है. मैहर में मां शारदा लोक के पहले चरण का भूमि पूजन किया है. मां की कृपा से हमने अपनी सरकार के सुशासन के सभी कामों का संकल्प लेकर लाड़ली बहनों की इस माह की राशि दी, रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप 1500 रूपये से अधिक ढाई सौ रुपए की राशि बढ़ा कर दी गई है. जब से यह योजना शुरू हुई है लगभग 65,000 करोड़ से अधिक की राशि लाड़ली बहनों को दी जा चुकी है और एक करोड़ 25 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में राशि जा रही है. लाड़ली बहनों की राशि को लेकर सवाल खड़ी करने वाली कांग्रेस की बुद्धि का यह दिवालियापन है, जो कहते हैं की लाड़ली बहना शराब पी जाती हैं."