मैहर में हत्या या हादसा, 8 दिन से लापता किशोरी का जंगल में मिला शव, इलाके में फैली सनसनी

पपरा पहाड़ के जंगल क्षेत्र में दुर्गंध आने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से किशोरी का शव बरामद किया गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि किशोरी की मौत लापता होने के कुछ ही समय बाद हो गई थी. फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच मौत के सबूत जुटा रही है, ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके. वहीं पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है.

घटना की सूचना पर ताला थाना पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की खोजबीन में जुट गई थी. पुलिस टीमें लगातार कई दिनों तक पहाड़ी और घने जंगल क्षेत्र में किशोरी की तलाश करती रहीं लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं मिल रहा था. लड़की के यूं गायब हो जाने से पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए थे. लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और लगातार उसकी तलाश जारी रखी. अंतत: रविवार को पुलिस के हाथ सफलता लगी.

मैहर: ताला थाना क्षेत्र से लापता हुई किशोरी का शव पपरा पहाड़ के जंगल में मिलने के बाद मैहर अंचल में सनसनी फैल गई है. किशोरी के लापता होने के बाद शव मिलने से मामला गरमा गया है. मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब अब जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे. स्थानीय निवासी रामखलेश यादव ने बताया, "किशोरी 17 जनवरी को रोज की तरह भैंस चराने के लिए जंगल की ओर निकली थी, लेकिन देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी.

ताला पुलिस थाना प्रभारी महेंद्र मिश्रा ने बताया, "अभी किसी भी निष्कर्ष पर पुलिस नहीं पहुंची है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. चाहे वह दुर्घटना हो, जंगली जानवरों का मामला हो या कोई आपराधिक घटना हो. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा और आगे की कार्रवाई तय होगी."

परिजनों में कोहराम, गांव में शोक

किशोरी का शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं. वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है, लोग जंगल से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं. साथ ही प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कटनी में साइड देने के विवाद में चाकूबाजी

कटनी के कुठला थाना में शनिवार देर रात चाकूबाजी की घटना हो गई. पूरा मामला यह है कि इंडिया होटल कुठला के पास बाइक सवार युवकों के बीच साइड देने और कट मारने को लेकर आशीष पटेल का कुठला बस्ती के रहने वाले 2 सगे भाइयों से विवाद हो गया था. उस समय किसी तरह मामला शांत हो गया था और आशीष वहां से पुरैनी की तरफ चला गया, लेकिन जब वापस लौटा तो उसका ओम रजक और उसके भाई अंकित रजक इंतजार कर रहे थे.

पुलिस ने घायल को पहुंचाया अस्पताल, इलाज जारी

जैसे ही आशीष उनके सामने आया फिर से विवाद शुरू हो गया. इसके बाद दोनों भाइयों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर भाई मौके से फरार हो गए.

कुठला थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्र ने बताया," मैं अपनी टीम के साथ इसी बीच उसी रास्ते से गुजरा तो देखा कि एक युवक गंभीर रूप से घायल पड़ा हुआ है, जिसे तुरंत अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है. प्राथमिक इलाज के बाद घायल की हालत बेहतर है. फिलहाल प्राप्त शिकायत के मुताबिक पुलिस ने आरोपी दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी खोजबीन में जुट गई है.