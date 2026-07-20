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मंच पर मौजूद थे नगर पालिक अध्यक्ष के पति, मंत्री राधा सिंह बोलीं-किस नाम से करूं संबोधित

मैहर में महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रभारी मंत्री राधा सिंह की नपा अध्यक्ष पति को नसीहत,घर से बाहर निकल जनता के बीच खुद पहुंचे जनप्रतिनिधि.

RADHA SINGH ON WOMEN
मंत्री राधा सिंह बोलीं-किस नाम से करूं संबोधित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 12:57 PM IST

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मैहर: मध्य प्रदेश के मां शारदा नगरी मैहर में रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने मंत्री राधा सिंह पहुंची. कार्यक्रम में जब प्रभारी मंत्री राधा सिंह को संबोधन के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने उस वक्त सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जब महिला सशक्तिकरण को लेकर मंत्री ने नगर पालिका अध्यक्ष के पति को नसीहत दे डाली. इस दौरान मंच पर बैठे सभी लोग हंसने लगे. साथ ही राधा सिंह ने महिलाओं को घर से बाहर निकलने की सलाह भी दी.

महिला आरक्षण में जनप्रतिनिधियों को आगे लाने पर जोर

मैहर में कार्यक्रम के द्वारान अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने मंच पर मौजूद लोगों का नाम लेकर उनका अभिवादन कर रहीं थी. इस दौरान मंच पर नगर पालिका अध्यक्ष की जगह उनके पति मौजूद बैठे, तो उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि सरपंच के पति को किस नाम से बुलाते हैं, लिहाजा आपको किस नाम से संबोधित करूं, ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोग हंसने लगे और नगर पालिका अध्यक्ष के पति ने कहा कि आपको तो सब पता है. इसके बाद मंत्री राधा सिंह ने कहा कि "जब किसी महिला को जनता ने चुनकर अध्यक्ष बनाया है, तो ऐसे में सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी वहीं मौजूद रहें और सभी कार्यक्रमों में उनको दिखना भी चाहिए.

जनता को संबोधित करतीं मंत्री राधा सिंह (ETV Bharat)

इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि महिलाओं को केवल चुनाव जिताने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने अधिकार और जिम्मेदारियां निभाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, जिससे कि वो आगे आकर प्रतिनिधित्व कर सकें.

मंत्री मैं हूं तो मेरे पति कैसे संभालेंगे काम

मंत्री राधा सिंह ने खुद का जोड़कर उदाहरण देते हुए कहा कि यदि मैं खुद मंत्री हूं और मैं अपनी जगह पर अपने पति को प्रभारी जिले में भेजकर कह सकती हूं कि वे मंत्री की जिम्मेदारियां निभाएं, तो वो सही नहीं रहेगा. उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, जिस व्यक्ति को जनता ने चुना है, वही सार्वजनिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे. उनकी जगह दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए.

नपा अध्यक्ष पति को कहा पत्नी को दें बढ़ावा

राज्यमंत्री ने सीधे मंच में मौजूद संतोष सोनी को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपनी पत्नी गीता सोनी को आगे आने दें. आप उनके अधिकारों का सम्मान करें और उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को नेतृत्व का अवसर दिया है. जिससे कि वो आगे बढ़ सकें और देश प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सकें. इसलिए उनके स्थान पर किसी अन्य को आगे नहीं आना चाहिए.

भाषण के बाद चर्चा का बाजार गर्म

प्रभारी मंत्री राधा सिंह की इस टिप्पणी के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में भी ये बात चर्चा में रही है और कई लोगों ने इसे महिला जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक स्पष्ट संदेश माना और महिलाओं को बढ़ावा देने की ओर फोकस किया है. वहीं इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोनी और उनके पति संतोष सोनी का कोई बयान सामने नहीं आया है.

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