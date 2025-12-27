ETV Bharat / state

मैहर में हाईवे पर अचानक आग का गोला बनी चलती मर्सिडीज कार, दो लोग सवार थे

मैहर में सतना-जबलपुर हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लगी, इसमें सवार दो लोग पलक झपकते बाहर कूदे. देखते ही देखते कार राख.

Maihar Mercedes caught fire
मैहर में नेशनल हाईवे पर आग का गोला बनी मर्सिडीज कार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 12:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मैहर : मैहर से गुजरे प्रयागराज-नागपुर नेशनल हाईवे-30 पर शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा टल गया. नागपुर से मैहर मां शारदा के दर्शन के लिए मर्सिडीज कार से दो लोग आ रहे थे. मैहर के पास पहुंचते ही कार में अचानक आग लग गई. ड्राइवर ने तुरंत हाईवे किनारे कार को खड़ा किया और तुरंत कूदकर जान बचाई. ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे दूसरे सवार ने भी कूदकर खुद को सुरक्षित किया.

चलती कार में अचानक उठी आग की लपटें

घटना मैहर थाना क्षेत्र के हरदुआ गांव के समीप की है. चलती कार से धुआं और आग की लपटें देख हाईवे से गुजर रहे वाहनचालकों में दहशत फैल गई. प्रत्यक्षदर्शी लेखराज सिंह के अनुसार "हाईवे पर सफर के दौरान अचानक मर्सिडीज कार के इंजन के हिस्से से धुआं निकलने लगा. कार ड्राइवर ने हालात को समझते हुए बिना देर किए वाहन को सड़क किनारे रोका और खुद और दूसरे साथी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया."

मैहर में सतना-जबलपुर हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लगी (ETV BHARAT)

देखते ही देखते मर्सिडेज बनी आग का गोला

कुछ ही पलों बाद कार आग का गोला बन गई. इस दौरान हाईवे के दोनों ओर जाम लग गया. इसके बाद मैहर नगरपालिका की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने पानी और फोम की मदद से आग पर काबू पाया. कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी. आग से मर्सिडीज कार पूरी तरह से राख हो गई. मैहर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी.

मैहर नगरपालिका के फायर ब्रिगेड स्टाफ के सुंदर अहिरवार ने बताया "शुक्रवार देर रात सूचना मिली थी कि कार में अज्ञात कारण से आग लग गई. इसके बाद मौके पर फायर बिग्रेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया."

कार में आग लगने से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें

जानकारों का कहना है कि लंबी यात्रा पर निकलने से पहले वाहन की जांच अच्छी तरह से करवा लेना चाहिए. कार की नियमित सर्विसिंग करवानी चाहिए, वायरिंग, फ्यूल लाइन और कूलिंग सिस्टम की जांच करवानी चाहिए. क्योंकि शॉर्ट सर्किट या लीकेज से खतरा हो सकता है. कार में ज्वलनशील चीजें रखने से बचें. खासकर गर्मियों में. कार के अंदर धूम्रपान नहीं करें. मूल वायरिंग से छेड़छाड़ करने वाली आफ्टरमार्केट एक्सेसरीज से बचें, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा.

TAGGED:

MOVING CAR CHANGES FLAMES
FIRE INCIDENT RUNNING CAR
NH 30 MERCEDES AAG KA GOLA
PRECAUTIONS PREVENT CAR FIRES
MAIHAR MERCEDES CAUGHT FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.