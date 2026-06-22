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मैहर के अजमाइन में मीजल्स का प्रकोप, 3 साल के मासूम की मौत, 6 और बच्चे संक्रमित

संक्रमण की शुरुआत पन्ना जिले से आए एक बालक से हुई. 9 वर्षीय बालक को मई माह के अंतिम सप्ताह में बुखार आया था. उपचार के बाद उसकी स्थिति में सुधार हुआ. बाद में उसके छोटे भाई में भी खसरे जैसे लक्षण दिखाई दिए.

अजमाइन गांव के पटेल मोहल्ले में पिछले दिनों कई बच्चों में दानेदार बुखार, उल्टी, दस्त और सर्दी-जुकाम जैसे लक्षण सामने आए. स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों के रक्त नमूने जांच के लिए भेजे गए, जिनमें 06 बच्चों में मीजल्स संक्रमण की पुष्टि हुई. एक साथ कई बच्चों के संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में विशेष निगरानी और नियंत्रण गतिविधियां शुरू की.

मैहर : मैहर में मीजल्स के बढ़ते मामलों के बीच एक मासूम बच्चे की मौत हो गई. अजमाइन गांव में 3 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों में दहशत है. क्षेत्र में अब तक 6 बच्चों में मीजल्स संक्रमण की पुष्टि होने से प्रशासन और स्वास्थ्य अमले की चिंता बढ़ गई है.

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जब यह परिवार अपने रिश्तेदारों के यहां मैहर के अजमाइन गांव पहुंचा, तब संपर्क में आने वाले अन्य बच्चों में भी संक्रमण फैल गया. कुछ दिनों बाद गांव के दो बच्चों में मीजल्स के लक्षण दिखाई देने लगे. इसका शिकार परिवार की अन्य बच्चे हो गए. 3 वर्षीय बालक को 6 जून को दानेदार बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायत हुई थी. स्वास्थ्य कर्मियों ने प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया और बच्चों के नमूने जांच के लिए भेजे.

मृत बच्चे में मीजल्स की पुष्टि

पीड़ित परिजनों का कहना है कि बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती गई 11 जून को तबीयत अधिक खराब होने पर उसे स्थानीय चिकित्सक को दिखाया गया, लेकिन राहत नहीं मिली. इसके बाद में गंभीर स्थिति में बच्चे को सिविल अस्पताल मैहर ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई. जांच रिपोर्ट के बाद आई जानकारी सामने जानकारी के अनुसार बच्चे की मृत्यु 11 जून को हुई, जबकि उसकी जांच रिपोर्ट बाद में प्राप्त हुई, जिसमें मीजल्स संक्रमण की पुष्टि हुई.

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया दौरा

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला ने प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद करने की सिफारिश की है. मैहर बीएमओ पीयूष पांडे ने बताया "विगत दिनों पन्ना से अजमाइन गांव अपनी रिश्तेदारी मीजल्स से संक्रमित बच्चा पहुंचा था, जिसके बाद उसके संपर्क में आने से गांव के अन्य पांच बच्चे उसके संक्रमण आ गए. एक बच्चे की मौत हो गई. इसके अलावा अन्य बच्चे सुरक्षित हैं."