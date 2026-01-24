ETV Bharat / state

जनवरी महीने में क्यों उमड़ती है मां शारदा पीठ में भीड़, मां के हार का है शक्तिधाम से कनेक्शन?

मां शारदा धाम मैहर में उमड़ी भक्तों की भीड़, माता सरस्वती की अवतार हैं मां शारदा, बसंत पंचमी पर 40 हजार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन.

मां शारदा पीठ में जनवरी में श्रद्धालुओं का लगता है तांता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 4:01 PM IST

Updated : January 24, 2026 at 5:20 PM IST

मैहर: विश्व प्रसिद्ध मां शारदा पीठ में इन दिनों श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है. सुबह से ही माता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं और पूरा मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज उठता है. नए साल की शुरूआत के साथ ही पूरे जनवरी के महीने में यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. इसका खास कारण यह भी है कि बसंत पंचमी को मां शारदा का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है.

51 शक्तिपीठ में शामिल है मां शारदा मंदिर

भारत में कई शक्तिपीठ हैं, जहां देवी सती की पूजा होती है. पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव के वियोग में देवी सती के शरीर के टुकड़े कई अलग-अलग स्थानों पर गिरे. जिन भी स्थलों पर उनके शरीर के टुकड़े या आभूषण गिरे थे, उन्हीं स्थलों को शक्तिपीठ कहा जाता है. भारत में मुख्य रूप से 51 शक्तिपीठ हैं. जिसमें मैहर माता मंदिर सहित असम में स्थित कामाख्या मंदिर, जम्मू में स्थित वैष्णो देवी धाम और कर्नाटक के मैसूर में स्थित चामुंडा माता मंदिर शामिल है.

मां शारदा धाम मैहर में उमड़ी भक्तों की भीड़ (ETV Bharat)

मैहर में गिरा था माता का हार

मान्यताओं के अनुसार मैहर में स्थित मां शारदा मंदिर में सती देवी के गले का हार यानी कंठहार गिरा था. चूंकि यहां माई का हार गिरा था, इसलिए इस स्थान का नाम मैहर पड़ा. जनवरी में श्रद्धालु माता के दर्शन के साथ नई साल की शुरुआत करते हैं. जिससे जनवरी के महीने में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिलती है. पूरे जनवरी के महीने में माता के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं. इसके अलावा नवरात्र के दौरान भी यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचती है.

बसंत पंचमी पर पहुंचे 40 हजार श्रद्धालु

बसंत पंचमी के पावन पर्व पर मां शारदा पीठ में श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. अनुमान है कि करीब 40 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने इस दिन मां शारदा के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया है. भक्त पीले वस्त्र धारण कर मां की आराधना करते दिखाई दिए. दिनभर भक्तों की कतार लगी रही और श्रद्धालु भक्ति में डूबे रहे.

'मां सरस्वती की अवतार हैं मां शारदा'

मंदिर के प्रधान पुजारी पवन पांडे ने बताया कि "मां शारदा को मां सरस्वती का अवतार कहा जाता है. जिसकी वजह से बसंत पंचमी को ही मां शारदा का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है. माता के दर्शन से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है." मां के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु रमेश सेन ने बताया कि "मां शारदा से विद्या, ज्ञान, सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की. उनका दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है."

संपादक की पसंद

