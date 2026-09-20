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मैहर में 11 दिन तक नहीं मिलेगी रोपवे सुविधा, शारदीय नवरात्रि से पहले मेंटेनेंस वर्क

शारदीय नवरात्रि को लेकर मेंटेनेंस के लिए 11 दिनों तक बंद रहेगा रोपवे, सीढ़ी मार्ग से जाना पड़ेगा मां शारदा मंदिर. रिपोर्ट पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा.

Maa Sharda Temple ropeway Service Suspended
मैहर में 11 दिन तक नहीं मिलेगी रोपवे सुविधा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 6:11 PM IST

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मैहर: मैहर में आगामी नवरात्रि त्योहार के मद्देनजर मां शारदा मंदिर के रोपवे का मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है. ऐसे में आगामी 11 दिनों तक यह रोपवे बंद रखा जाएगा. प्रशासन ने बड़ा फैसला इसलिए लिया है ताकि नवरात्रि पर आने वाली भीड़ को बेहतर सुविधा मिल सके और श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन आसानी से कर सकें. आगामी 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के लिए रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया है.

11 दिनों तक बंद रहेगा रोपवे

मां शारदा मंदिर मैहर में आने वाली नवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर 11 दिनों तक रोपवे का मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा जिसमें 21 सितंबर 2026 से 1 अक्टूबर 2026 तक रोपवे का संचालन बंद कर दिया जाएगा.

Maa Sharda Temple ropeway Service Suspended
मां शारदा मंदिर की प्रशासक दिव्या पटेल का आदेश (ETV Bharat)

पैदल और वैन से मां शारदा मंदिर तक पहुंच सकेंगे श्रद्धालु

मैहर में मां शारदा मंदिर पर तीन राज्यों से श्रद्धालु पहुंचाते हैं और मां शारदा के दर्शन प्राप्त करते हैं. एक रास्ता जो की रोपवे के जरिए मां शारदा मंदिर तक श्रद्धालुओं को पहुंचाता है वह मेंटेनेंस को लेकर 11 दिनों तक बंद कर दिया गया है और अब श्रद्धालु सीढ़ी मार्ग या फिर वैन सुविधा के माध्यम से मां शारदा मंदिर तक पहुंच सकते हैं और मां के दर्शन का लाभ ले सकते हैं.

Maihar Maa Sharda Temple
मैहर मां शारदा मंदिर (ETV Bharat)

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मंदिर प्रशासन ने जारी किया आदेश

मैहर में मां शारदा मंदिर की प्रशासक दिव्या पटेल ने आदेश जारी किया. उसे आदेश में 11 दिनों तक मां शारदा मंदिर पर रोपवे सुविधा को मेंटेनेंस के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है, जिससे कि श्रद्धालुओं की सुविधा को बेहतर बनाया जा सके और आगामी नवरात्रि त्योहार पर दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके.

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