मां शारदा मंदिर के पुजारी पर गंभीर आरोप, दान में मिले सोने-चांदी के आभूषण को लेकर नोटिस
मैहर में मां शारदा मंदिर के पुजारी पर गंभीर आरोप, दान में मिले चांदी के छत्र व सोने की नथ को लेकर नोटिस, मचा हड़कंप.
Published : November 18, 2025 at 2:22 PM IST
मैहर: मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक मां शारदा मंदिर इस समय सुर्खियों में है. इसकी वजह है मंदिर में चढ़ावे से जुड़ा विवाद. दान में मिली कीमती सामग्री 2 किलो चांदी का छत्र, चांदी का मुकुट और सोने की नथ को कोषालय में जमा न करने को लेकर मंदिर विवाद गहराता जा रहा है. इस मामले में मंदिर के पुजारी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. इस संबंध में मंदिर प्रशासन द्वारा जारी किया गया नोटिस सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.
मामला कैसे शुरू हुआ?
जबलपुर निवासी व्यवसायी संजय पटेल ने 22 अक्टूबर 2025 को मां शारदा के दरबार में 2 किलो चांदी का छत्र, चांदी का मुकुट और सोने की नथ अर्पित की थी. दानदाता का आरोप है कि उन्होंने यह सामग्री शाम की आरती से पहले पुजारी सुमित महाराज को सौंपी थी, लेकिन उन्हें कोई दान रसीद नहीं दी गई. कुछ दिनों बाद जब उन्होंने रसीद प्राप्त करने की कोशिश की तो पता चला कि यह कीमती चढ़ावा मंदिर समिति के खजाने में जमा ही नहीं हुआ है.
इसके बाद 30 अक्टूबर 2025 को दानदाता ने मैहर कलेक्टर को मौखिक शिकायत दर्ज कराई. दानदाता की शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया. कलेक्टर ने तत्काल प्रारंभिक जांच करवाई. जांच में सामने आया कि दान की गई बहुमूल्य वस्तुएं मंदिर समिति के कोष में दर्ज नहीं थी. प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने प्रधान पुजारी पवन महाराज को स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया. इसी नोटिस की प्रतिलिपि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. जिससे श्रद्धालुओं में चर्चा तेज हो गई और आस्था को लेकर सवाल उठने लगे.
आस्था पर चोट, लोगों में बढ़ती नाराजगी
सोशल मीडिया पर नोटिस वायरल होने के बाद श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर चढ़ावा जमा हो चुका था, तो नोटिस क्यों जारी हुआ? प्रशासन ने वस्तुओं की पुष्टि किए बिना नोटिस कैसे जारी कर दिया, क्या यह मंदिर समिति की आंतरिक खींचतान का परिणाम है या फिर पुजारी के दावे सही हैं? या फिर चढ़ावा गायब होने की खबर सिर्फ अफवाह है, इन सवालों का जवाब अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है.
मामले पर प्रधान पुजारी का का जवाब
वायरल नोटिस के बाद प्रधान पुजारी पवन महाराज ने मीडिया के सामने आते ही आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा दानदाता की इच्छा थी कि चांदी का छत्र, मुकुट और नथ छठ तक माता रानी के श्रृंगार में ही रहें. हमने भक्त की इच्छा का सम्मान करते हुए इन्हें माता के पास रखा और मां शारदा को श्रृंगार अर्पित रहने दिया. 28 अक्टूबर को यह सामान पूरी प्रक्रिया के अनुसार मंदिर कोषालय में जमा कर दिया गया था. अब साजिश के तहत नोटिस वायरल कर छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है."
प्रशासन की सफाई, जवाब मिलने के बाद होगी कार्रवाई
एसडीएम मैहर व मंदिर प्रशासक दिव्य पटेल ने कहा कि नोटिस जारी किया गया है. जिसमें पुजारी समेत अन्य लोगों को भी नोटिस दिया गया है और अब पुजारी का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.