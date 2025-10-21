ETV Bharat / state

मैहर के शारदा माता मंदिर में धूमधाम से मनाई गई दीपावली, मां के दरबार में जमकर आतिशबाजी

मैहर मां शारदा मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीपावली का त्योहार,दीपक की रोशनी से जगमगा उठा मंदिर, आतिशबाजी ने आसमान में बिखेरी रोशनी.

MAIHAR MAA SHARDA TEMPLE DIWALI
मैहर के शारदा माता मंदिर में धूमधाम से मनाई गई दीपावली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 10:13 AM IST

मैहर: दीपों का पर्व दीपावली देशभर में हर्ष, उल्लास और भक्ति भाव से मनाया गया. लोगों ने पूजा-पाठ कर जमकर आतिशबाजी की. वहीं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मां शारदा की नगरी मैहर में भी इस पावन पर्व की भव्यता बनी रही. पर्व की रात को मां शारदा देवी मंदिर में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम दिखाई दिया.

मंदिर में हुआ विशेष श्रृंगार

दीपावली पर्व के अवसर पर मां शारदा का विशेष श्रृंगार किया गया. मंदिर के प्रधान पुजारी पवन पाण्डेय और अन्य पुजारियों ने विधि-विधान से मां की पूजा-अर्चना की. मां शारदा का दरबार फूलों, झालरों और रंगीन रोशनी से इस प्रकार सजाया गया कि पूरा परिसर देवीमय वातावरण में परिवर्तित हो गया. श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर के द्वार पूरे दिन खुले रहे, जहां भक्तों का तांता लगा रहा और भारी संख्या कर श्रद्धालु मैहर मां शारदा मंदिर पहुंचे.

मां के दरबार में जमकर आतिशबाजी (ETV Bharat)

दीपों से जगमगाया दरबार

जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, मंदिर परिसर दीपों की पंक्तियों से जगमगाने लगा. भक्तों ने मां शारदा के चरणों में दीप जलाकर अपनी भक्ति अर्पित की मंदिर के गर्भगृह से लेकर सीढ़ियों और प्रांगण तक हजारों दीप प्रज्ज्वलित किए गए.

MAIHAR MAA SHARDA TEMPLE
मंदिर में जमकर हुई आतिशबाजी (ETV Bharat)

विशेष पूजन-अर्चना और महाआरती

रात्रि के समय मंदिर में विशेष पूजन-अर्चना और महाआरती का आयोजन हुआ. आरती के दौरान मंदिर परिसर जय मां शारदा के जयकरों से गूंज उठा. भक्तों ने आरती में शामिल होकर मां से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की और मां शारदा से आशीर्वाद मांगा.

MAA SHARDA TEMPLE FIREWORKS
गर्भ गृह में दीपक रखते पंडित जी (ETV Bharat)

भक्तों ने की आतिशबाजी, मां से मांगी मनोकामना

आरती के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में आतिशबाजी कर दीपावली का त्यौहार मनाया. रंग-बिरंगी रोशनी से आकाश जगमगा उठा. भक्तों ने मां शारदा से घर-परिवार की खुशहाली और देश में शांति-समृद्धि की प्रार्थना की. दीपावली पर्व पर पूरे मैहर में उत्सव का माहौल रहा. मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ देर रात तक बनी रही. मां शारदा के आस्था का जनसैलाब उमड़ा. जहां यह संदेश दिया गया कि दीपावली केवल रोशनी का नहीं, बल्कि आंतरिक प्रकाश, भक्ति और सद्भाव का पर्व है.

