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मैहर की मां शारदा मंदिर समिति का खजाना खाली, 9 साल से वसूली नहीं होने से 8 करोड़ अटके

आलम ये है कि 2017 से अप्रैल 2026 तक विभिन्न मदों में कुल 7 करोड़ 94 लाख 45 हजार 478 रुपए की राशि बकाया है. जानकारी के अनुसार 2017 से अब तक मंदिर समिति के खाते में नाम मात्र की राशि ही ठेकेदारों ने जमा कराई है जबकि कई ठेके तो साल दर साल खत्म होते रहे लेकिन राशि जमा नहीं हुई.

मां शारदा देवी मंदिर की व्यवस्थाओं और आय-व्यय को लेकर बड़ा वित्तीय मामला सामने आया है. इस आय-व्यय के लेखे जोखे की जिम्मेदारी मंदिर समिति के साथ कलेक्टर के आधीन है. कलेक्टर ही इस समिति के अध्यक्ष होते हैं.

विडंबना तो यह है कि कई ठेकेदार ठेका अवधि पूरी होने के बाद बगैर भुगतान के ही चले गए. वहीं वर्तमान संचालकों ने भी नाममात्र की ही राशि मंदिर समिति को जमा कराई है. ऐसी स्थिति में मंदिर समिति के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

मैहर: मां शारदा मंदिर समिति मैहर का 8 करोड़ से अधिक बकाया अब तक वसूला नहीं जा सका है. करोड़ों की यह देनदारी दुकानों, पार्किंग, यात्री निवास, कैंटीन, प्रसाद वितरण, फोटोग्राफी और अन्य ठेकों से जुड़ी हुई है. इतनी बड़ी राशि वर्षों तक जमा न होने से मंदिर समिति का खजाना खाली हो चुका है.

मंदिर समिति के ठेकों से जुड़ी हुई है देनदारी

8 करोड़ के लगभग की यह देनदारी दुकानों, पार्किंग, यात्री निवास, कैंटीन, प्रसाद वितरण, फोटोग्राफी और अन्य ठेकों से जुड़ी हुई है. इतनी बड़ी राशि वर्षों तक जमा न होने से मंदिर समिति की कार्यप्रणाली और राजस्व वसूली व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि इस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं. 2017 के बाद से अब तक कई ठेकेदार ठेका अवधि पूरी होने के बाद भी भुगतान किए बिना चले गए, जबकि कुछ वर्तमान संचालकों ने भी आंशिक राशि ही जमा कराई है.

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सबसे बड़ा बकायादार

मंदिर समिति के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा बकाया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की करीब 2 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि अभी तक जमा नहीं हुई है. इसके अलावा प्रसाद वितरण और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में भी लाखों रुपए का प्रीमियम और किराया अटका हुआ है.

बताया जा रहा है कि मंदिर समिति की आमदनी का बड़ा हिस्सा दुकानों और ठेकों से आता है, लेकिन लंबे समय से वसूली प्रक्रिया प्रभावी तरीके से नहीं की गई. कई मामलों में बकाया होने के बावजूद ठेके जारी रहे और समय पर कार्रवाई नहीं की गई. इसका खामियाजा अब मंदिर समिति भुगत रही है क्योंकि खजाना खाली हो चुका है.

पार्किंग, यात्री निवास और कैंटीन का भी लाखों का बकाया

रिकॉर्ड में कई अन्य मदों में भी भारी बकाया राशि दर्ज है. इनमें बंधा वाहन पार्किंग ठेका, दैनिक वाहन पार्किंग, यात्री निवास और कैंटीन संचालन प्रमुख हैं. बंधा वाहन पार्किंग ठेका के 25.27 लाख रुपए, दैनिक वाहन पार्किंग के 58.38 लाख रुपए, यात्री निवास क्रमांक-2 का 99.97 लाख रुपए, यात्री निवास कैंटीन का 63.89 लाख रुपए बकाया है. इसके अलावा महिला एवं पुरुष सुलभ शौचालय, फोटोग्राफी संचालन और सामान गृह जैसे छोटे ठेकों में भी लाखों रुपए जमा नहीं हुए हैं.

9 साल बाद जागा प्रशासन

शुक्रवार को कलेक्टर एवं मंदिर समिति अध्यक्ष विदिशा मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लंबित राशि की वसूली को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया. अब समिति ने तय किया है कि 18 मई से 23 मई तक विशेष वसूली शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों में दुकानदारों और ठेकेदारों की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा. नामांतरण, दस्तावेजी कमियां और किराया संबंधी विवाद मौके पर निपटाए जाएंगे ताकि भविष्य में वसूली प्रभावित न हो.

'ठेका छोड़ चुके संचालकों को आरसीसी नोटिस'

मां शारदा मंदिर की प्रशासक एसडीएम दिव्या पटेल ने बताया, "वर्तमान में संचालित दुकानों और ठेकों का करीब 4 करोड़ 34 लाख रुपए बकाया है. वहीं जिन ठेकेदारों की अवधि समाप्त हो चुकी है और जो अब संचालन में नहीं हैं, उन पर लगभग 3 करोड़ 59 लाख रुपए की देनदारी है. ऐसे पुराने ठेकेदारों को आरसीसी नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन अब बकाया राशि की रिकवरी को लेकर सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है. ऐसे ठेकेदारों के अकाउंट फ्रीज करवाए जाएंगे और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी."

'समय पर भुगतान करने वालों को मिलेगा लाभ'

कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने कहा, "मंदिर समिति नियमित भुगतान करने वाले दुकानदारों को प्रोत्साहित करेगी. ऐसे व्यापारियों की दुकानों के आसपास सड़क, सफाई, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास कराया जाएगा." मंदिर समिति का मानना है कि बेहतर सुविधाएं मिलने से व्यापारी समय पर भुगतान के लिए प्रेरित होंगे और राजस्व वसूली व्यवस्था मजबूत होगी. वहीं पिछले 9 सालों से ठीक से वसूली नहीं होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि मंदिर समिति की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.