मैहर में चैत्र नवरात्रि की तैयारियां, मां शारदा मंदिर में VIP दर्शन बंद, गर्भगृह में नो एंट्री

मां शारदा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक रहेगी. कलेक्टर रानी बाटड और पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बैठक में मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की. एसडीएम दिव्या पटेल ने बताया "मेला क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा. किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र लेकर मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. पूरे मेला परिसर और भीड़भाड़ वाले इलाकों की निगरानी ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से की जाएगी.

मैहर : चैत्र नवरात्रि पर मां शारदा देवी मंदिर में लगने वाले प्रसिद्ध मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं. कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित बैठक में तय किया गया कि इस बार भी मेले के दौरान वीआईपी दर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. आम श्रद्धालुओं को सुगमता और समान रूप से दर्शन का अवसर मिलेगा.

बाहरी ऑटो पर रहेगा प्रतिबंध

नवरात्रि में श्रद्धालुओं को जाम से राहत देने के लिए इस बार ट्रैफिक प्लान में भी बदलाव किए गए हैं. मेला क्षेत्र में बाहरी ऑटो का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा अतिरिक्त वैन और परिवहन की व्यवस्था की जा रही है. पार्किंग स्थलों को व्यवस्थित करने और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएंगी, जिससे कि जाम की स्थिति नियंत्रित की जा सके.

दलालों और ठगों पर रहेगी सख्त नजर

नवरात्रि मेले में श्रद्धालुओं को ठगने वाले दलालों और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी. भीड़ में बिछड़ने वाले लोगों की सहायता के लिए हाई-टेक ‘खोया-पाया केंद्र’ भी स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं.

रोपवे और मंदिर प्रबंधन भी रहेगा अलर्ट

बैठक में मंदिर प्रबंधन और रोपवे संचालन से जुड़े अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. रोपवे के सुचारू संचालन और मंदिर परिसर में भीड़ प्रबंधन के लिए समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया गया. बैठक में सीएसपी महेंद्र सिंह, तहसीलदार जितेंद्र पटेल, मंदिर के प्रधान पुजारी पवन पांडेय, रोपवे मैनेजर अशरफ अली समेत समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे.