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मैहर में चैत्र नवरात्रि के दौरान आस्था के सैलाब ने तोड़े रिकॉर्ड, भक्त हुए व्यवस्था के मुरीद

मैहर की मां शारदा मंदिर में चैत्र नवरात्रि के 9 दिन के दौरान 10 लाख भक्त पहुंचे. इस बार वीआईपी दर्शन पर रोक रही.

Maihar Devotee Breaks Records
मैहर में चैत्र नवरात्रि के दौरान आस्था के सैलाब ने तोड़े रिकॉर्ड (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 3:52 PM IST

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मैहर : चैत्र नवरात्रि मेला में इस बार भक्तों का सैलाब उमड़ा. नौ दिन में देशभर से 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां शारदा के दर्शन किए. पहले दिन से लेकर महानवमी तक लगातार भक्तों की खासी भीड़ रही. प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था और कड़े सुरक्षा घेरे के बीच मेला निर्विघ्न संपन्न हुआ.

नौ दिन इस प्रकार भक्तों ने दी हाजिरी

दैनिक आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले दिन करीब 90 हजार, दूसरे दिन 85 हजार और तीसरे दिन 1 लाख 30 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंचे. चौथे दिन यह संख्या बढ़कर 1 लाख 53 हजार 505 तक पहुंच गई, जबकि पांचवें दिन 1 लाख 35 हजार 991 और छठे दिन 78 हजार 838 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. सातवें दिन 1 लाख 11 हजार 689, आठवें दिन 92 हजार 324 और नवमी के दिन 97 हजार 202 श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी लगाई.

मां शारदा मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान 10 लाख भक्त पहुंचे (ETV BHARAT)

मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रही

मैहर एसपी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया "रात्रि के दौरान मंदिर परिसर और पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. 2 एडिशनल एसपी, 8 डीएसपी, 10 इंस्पेक्टर, 15 सब इंस्पेक्टर सहित करीब 560 पुलिस जवान तैनात रहे. साथ ही चप्पे-चप्पे पर नजर रखने के लिए 125 सीसीटीवी कैमरे और 2 ड्रोन का उपयोग किया गया. 16 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और मेडिकल टीमें तैनात रहीं."

व्यवस्थाओं को संभालने के लिए मेला क्षेत्र में 16 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और कई मेडिकल टीमें तैनात रहीं, जिन्होंने बीमार और घायल श्रद्धालुओं को तत्काल उपचार मुहैया कराया.

वीआईपी दर्शन पर रोक से भक्त खुश

मंदिर प्रशासक एवं एसडीएम दिव्या पटेल ने बताया "19 से 27 मार्च तक वीआईपी दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रखा गया, जिससे सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से दर्शन का अवसर मिल सका." पूरे नवरात्रि पर्व के दौरान मैहर में आस्था, व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर समन्वय देखने को मिला. इसके साथ ही मां शारदा मंदिर मैहर में मानवता की मिसाल देखने को मिली, जब आरक्षक रोहित तिवारी ने सेवाभाव दिखाते हुए दिव्यांग श्रद्धालु को अपने कंधों पर उठाकर दर्शन कराए.

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