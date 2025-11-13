ETV Bharat / state

फिल्म शोले का वीरू बन हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ा युवक, रूठी प्रेमिका को बुलाने की जिद

मैहर जिले के जरियारी गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा, एक आशिक जान हथेली पर रखकर हाईटेंशन टॉवर के ऊपरी सिरे तक चढ़ गया.

lover on HIGH TENSION TOWER
हाईटेंशन टॉवर पर चढ़े युवक को मनाती पुलिस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मैहर : मैहर जिले के नादन थाना क्षेत्र के जरियारी गांव में फिल्म शोले के सीन जैसा दृश्य देखने को मिला. गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक प्रेमिका से मिलने की जिद में हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ गया. युवक का नाम प्रदीप कोल है, जो ग्राम नादो सुलखमा का निवासी है. प्रदीप का प्रेम-प्रसंग जरियारी गांव की एक युवती से चल रहा है. कुछ दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा है.

कुछ दिनों से प्रेमिका ने बात करना बंद किया

कुछ दिनों से प्रेमिका ने उससे बात करना बंद कर दिया है. प्रेमिका द्वारा बात बंद करने से आहत होकर प्रदीप ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया. प्रदीप जान की परवाह किए बगैर हाईटेंशन पावर ग्रिड टॉवर पर चढ़ गया. उसे टॉवर पर चढ़ा देख ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. प्रेमी प्रदीप अपनी प्रेमिका का नाम पुकारते हुए चिल्ला रहा था "उसे बुलाओ नहीं तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा." इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. पुलिस ने बिजली कंपनी को कॉल करके तुरंत बिजली बंद कराई और मौके पर पहुंची.

हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ा युवक, रूठी प्रेमिका को बुलाने की जिद (ETV BHARAT)

पुलिस ने लाउडस्पीकर से युवक को समझाया

इस दौरान मौके पर जमा लोग वीडियो बनाते रहे. मौके पर नादन थाना पुलिस, बिजली कंपनी के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे. पुलिस लगातार माइक से प्रदीप को समझाने की कोशिश करती रही. माइक से एनाउंसमेंट किया जाता रहा "तुम नीचे उतर आओ जो तुम्हारी समस्या होगी, उसे हल कराया जाएगा." लेकिन युवक अपनी प्रेमिका को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ा रहा.

lover on HIGH TENSION TOWER
प्रेमिका को बुलाने हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ा युवक (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने मौके पर बुलाई पुलिस

इस दौरान मौके पर बढ़ती भीड़ को पुलिस नियंत्रण करने में जुट गई. मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. इस मामले पर थाना प्रभारी रेनू मिश्रा ने बताया "डायल 112 पर ग्रामीणों द्वारा फोन लगाकर सूचना दी गई थी कि एक युवक हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया है. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम द्वारा समझाइश दी जा रही है." समाचार लिखे जाने तक युवक टॉवर से उतरने को तैयार नहीं था.

TAGGED:

MAIHAR HIGH VOLTAGE DRAMA
YOUTH CLIMBED ON TOWER MAIHAR
LOVER DEMAND CALL GIRLFRIEND
MAIHAR NEWS
LOVER ON HIGH TENSION TOWER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शिवपुरी में हत्या का आरोपी कांस्टेबल नौकरी से बर्खास्त, बचने के लिए लगाया था दिमाग हुआ फेल

उज्जैन की बेटी ने जीता जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025, एशियन गेम्स की तैयारी में जुटी

रात होते ही जंगल से बाहर आते हैं तेंदुए, शिकार के लिए नाप देते हैं 50 किमी सफर

घोड़े पर सवार हो पेशी पर बुरहानपुर जिला अदालत पहुंचा, बताया- ये स्टंटबाजी नहीं मजबूरी है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.