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मैहर में डायरेक्टर ने 'लापता लेडीज' फेम एक्टर को बनाया बंधक, फीस मांगने पर धमकाया

मैहर में शूटिंग के दौरान डायरेक्टर की रंगदारी, फीस मांगने पर एक्टर को बनाया बंधक. रोते-बिलखते सत्येंद्र ने मांगी मदद. पुष्पेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट.

Actor Satyendra Fraud in Maihar
डायरेक्टर ने एक्टर सत्येंद्र सोनी को बनाया बंधक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 3:20 PM IST

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मैहर: मध्य प्रदेश के मैहर में एक फिल्म शूटिंग के दौरान अभिनेता और फिल्म निर्देशक के बीच विवाद का मामला सामने आया है. 'लापता लेडीज' फेम अभिनेता सत्येंद्र सोनी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो जारी कर फिल्म निर्देशक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया, जिसके बाद मैहर पुलिस ने अभिनेता से संपर्क कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की और उन्हें सुरक्षित मुंबई रवाना कराया.

अभिनेता सत्येंद्र सोनी का छलका दर्द

अभिनेता सत्येंद्र ने वीडियो के माध्यम से आरोप लगाते हुए कहा, "फिल्म की शूटिंग पूरी ईमानदारी से की, लेकिन काम पूरा होने के बाद उन्हें तय मेहनताना नहीं दिया गया. जब मैंने भुगतान की मांग की तो मुझे कथित रूप से धमकियां दी गईं. मुझे अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंता हो रही है. सुरक्षा के मद्देनजर मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है."

अभिनेता सत्येंद्र सोनी का छलका दर्द (ETV Bharat)

हरकत में आई पुलिस

अभिनेता का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद मैहर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. पुलिस अधिकारियों ने अभिनेता से संपर्क कर उनकी स्थिति की जानकारी ली और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था की. पुलिस की सहायता से अभिनेता को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया, जहां से वे मुंबई के लिए रवाना हुए.

इसलिए दर्ज नहीं हुआ मामला

मैहर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभिनेता की ओर से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. अभिनेताओं ने केवल सुरक्षित घर पहुंचने में मदद मांगी थी, जिसे प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया गया.

maihar Misbehavior with actor satendra soni
रोते-बिलखते सत्येंद्र ने लगाई मदद की गुहार (ETV Bharat)

मैहर थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी ने बताया, "मामले की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए सामने आई थी और फिर सतेंद्र के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था. जिसके बाद दोनों पक्षों के आपसी समझौते के बाद मामला शांत हुआ है और दोनों पक्ष वापस अपने अपने काम पर लौट गए हैं.''

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