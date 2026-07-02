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मध्य प्रदेश के इंजीनियरों की लाजवाब कलाकारी, मैहर में बिना खंभा हटाए बना डाली रोड

ग्रामीणों के मुताबिक यह सड़क गांव के प्रमुख मार्गों में शामिल है. किसान, छात्र, महिलाएं और अन्य ग्रामीण प्रतिदिन इसी रास्ते से गुजरते हैं. दोपहिया और चारपहिया वाहनों को सड़क के बीच खड़े खंभे से बचकर निकलना पड़ता है. खासकर रात के समय या बारिश के दौरान यह स्थिति और अधिक खतरनाक हो जाती है. यदि कोई वाहन चालक संतुलन खो दे तो गंभीर दुर्घटना हो सकती है.

इंजीनियरों द्वारा की गई यह कलाकारी मैहर के जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कंचनपुर के जल्हा गांव की है. जहा करीब 2.92 लाख रुपए की लागत से लगभग 100 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ा हाई वोल्टेज बिजली का खंभा नहीं हटाया गया, निर्माण एजेंसी ने खंभे को शिफ्ट कराने के बजाय उसके चारों ओर ही सड़क बना दी. जिसे लेकर लोगों का कहना है कि सड़क का उद्देश्य आवागमन को सुरक्षित और सुगम बनाना होता है, लेकिन यहां सड़क ही दुर्घटना का कारण बन सकती है.

मैहर: मध्य प्रदेश को अजब-गजब का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया है, यहां होने वाले कारनामे इसका उदाहरण है. बीते दिनों भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज पूरे देश में चर्चा का विषय बना था. इसके बाद भोपाल में ही इंजीनियरों का एक और कारनाम सामने आया था, जहां फुटपाथ को रेलिंग से कवर कर दिया गया. जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों को समस्या का सामना करना पड़ा. वहीं मैहर में भी ऐसी ही कलाकारी सामने आई है. यहां सड़क के बीचों बीच खड़े खंभे को हटाया ही नहीं गया और रोड बना दी गई.

यह सड़क प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्रीवाल से लगी हुई है. स्कूल आने-जाने वाले छोटे बच्चों को भी इसी रास्ते का उपयोग करना पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सड़क के बीच खड़ा बिजली का खंभा तत्काल हटाया जाना चाहिए. उनका मानना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है.

निरीक्षण पर उठे सवाल, उपयंत्री का जवाब बना चर्चा का विषय

निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे उपयंत्री योगेंद्र सिंह परमार से जब इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मैं तो देखने ही नहीं गया." उनका यह बयान सामने आने के बाद पूरे निर्माण कार्य की निगरानी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं. यदि जिम्मेदार अधिकारी ने मौके का निरीक्षण ही नहीं किया तो निर्माण कार्य तकनीकी मानकों के अनुरूप हुआ या नहीं, इसकी पुष्टि किस आधार पर की गई? सड़क का माप, गुणवत्ता परीक्षण और अंतिम स्वीकृति कैसे दी गई? अब यह सभी प्रश्न जांच का विषय बन चुके हैं.

रोड के बीच में पोल (ETV Bharat)

जिला पंचायत सीईओ ने दिए जांच के निर्देश

मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत मैहर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं. उनका कहना है कि "यदि जांच में किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा निर्माण एजेंसी की लापरवाही सामने आती है तो कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. दोषियों के विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी."

ग्रामीणों ने उठाई खंभा हटाने और जिम्मेदारी तय करने की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क के बीच स्थित बिजली के खंभे को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कराया जाए. साथ ही निर्माण कार्य में हुई लापरवाही की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक धन से बनने वाले विकास कार्यों में ऐसी चूक न केवल सरकारी राशि के उपयोग पर सवाल खड़े करती है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के साथ भी सीधा खिलवाड़ है.