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मैहर में बहन के घर पहुंचने की जल्दबाजी, उफनते रपटे में उतार दी बाइक, मामा समेत 2 भांजे लापता

बर्थडे बनाने घर से निकले मामा और 2 मासूम भांजे रपटे में बहे, रेस्क्यू ऑपरेशन में एक का शव बरामद. पुष्पेन्द्र कुशवाहा की रिपोर्ट.

youth 2 nephews drowned
मैहर में पुल पार करते समय तीन लोग बहे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 9:27 PM IST

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मैहर: अमरपाटन थाना क्षेत्र में शनिवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां उफनते पुल पार करते समय मोटर साइकिल सवार मामा और 2 भांजे तेज धार में बह गए. हादसे के बाद तीनों लापता हो गए. एसडीईआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक शव को बरामद किया. बाकी की तलाश की जारी है. घटना से नाराज ग्रामीणों ने रीवा-नागपुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस की समझाइश के बाद चक्काजाम हटाया गया.

बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे थे मासूम

घटना अमरपाटन थाना क्षेत्र के खरमसेडा ग्राम की है. यहां अंकुल कुशवाहा अपने भांजे विराज और सार्थक कुशवाहा के साथ बहन का बर्थडे मनाने जा रहे थे. अंकुल की बहन का घर नादान थाना क्षेत्र स्थित तेंदुहटी ग्राम में है. रास्ते में जूरा ग्राम में पुल पर बाढ़ का पानी बह रहा था. इसके बावजूद अंकुल ने बाइक से पुल पार की कोशिश की. पानी का तेज बहाव होने के कारण मोटर साइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वह पुल से नीचे गिर गई. जिससे तीनों नदी में लापता हो गए.

एक का शव बरामद (ETV Bharat)

मामा और भांजे की तलाश में जुटी एसडीईआरएफ

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और एसडीईआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. तेज पानी और मुश्किल हालात में तलाशी अभियान शुरु किया. हालांकि देर रात तक किसी का कोई सुराग नहीं मिला, रविवार सुबह टीम फिर से तलाशी अभियान में जुटी. गोताखोर ने रविवार दोपहर में सार्थक कुशवाहा का शव बरामद कर लिया गया.

swollen bridge crossing 3 swept away
तेज धार में वाहन का संतुलन बिगड़ा (ETV Bharat)

घटना से ग्रामीणों में भारी गुस्सा

मामा अंकुल और दूसरा भांजा विराज की तलाश जारी है. इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. स्थानीय लोगों ने गांव के बीच से गुजरने वाले रीवा-नागपुर नेशनल हाईवे-30 पर चक्का जाम कर दिया. पुलिस की समझाइश और आश्वासन के बाद जाम खुला.

maihar Rewa Nagpur Highway block
नाराज ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम (ETV Bharat)

सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया, "नादान थाना क्षेत्र में रपटे पार करते समय दुखद घटना की सूचना मिली है. घटना में 19 वर्षीय अंकुल कुशवाहा और उसके दो भांजे 5 वर्षीय सार्थक कुशवाहा और 7 वर्षीय विराज कुशवाहा रपटा पार करते समय पानी के तेज बहाव के शिकार हो गए. पुलिस और रेस्क्यू टीम द्वारा शवों की तलाश की जा रही है. अभी तक एक शव सार्थक कुशवाहा का बरामद हुआ है. दो अन्य की तलाश जारी है."

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