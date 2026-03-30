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धार्मिक नगरी मैहर में काला कारोबार, घर में छिपा रखी थी लाखों की शराब, नजारा देख पुलिस हैरान

कोतवाली पुलिस को 29 मार्च को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, चंडीगंज कटरा मोहल्ला निवासी रिंकू वर्मन अपने घर में बड़ी मात्रा में अवैध शराब का स्टोरेज कर बिक्री की तैयारी कर रहा है. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश दी. तलाशी के दौरान घर के अंदर से भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद हुई, जिसे देखकर पुलिस टीम भी चौंक गई.

मैहर: धार्मिक नगरी मैहर में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने एक घर में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में दहशत का माहौल है.

घर में छिपा रखी थी लाखों की शराब (ETV Bharat)

ब्रांडेड शराब का बड़ा स्टॉक जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 47 कार्टून शराब बरामद किए. इनमें 35 कार्टून से 323 लीटर देशी-विदेशी शराब बरामद हुई. वहीं, 12 कार्टून से 148 लीटर बीयर शराब बरामद की. जब्त शराब की कुल कीमत लगभग 4 लाख 50 हजार रुपए आंकी जा रही है.

आरोपी के आपराधिक रिकार्ड

पुलिस ने मौके से आरोपी रिंकू वर्मन (34 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी पहले से ही अवैध शराब तस्करी, जुआ और रंगदारी जैसे मामलों में संलिप्त रहा है. उसके खिलाफ पहले भी एक दर्जन से अधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है.

घर से 4.5 लाख की खेप जब्त (ETV Bharat)

शराब के नेटवर्क की जांच शुरू

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां से लाई गई और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस को आशंका है कि यह मामला किसी बड़े अवैध नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है. अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

मामले पर मैहर थाना प्रभारी वंदना गर्ग ने बताया, "मुखबिर से अवैध शराब स्टोरेज करने की सूचना प्राप्त हुई थी. जिसके बाद एक टीम बना कर कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है. जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया है."