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मैहर में पति-पत्नी मिलकर करते थे अवैध नशे का कारोबार, एक साथ दोनों को पुलिस ने भेजा जेल

मैहर: अमरपाटन थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पति-पत्नी दोनों मिलकर अवैध नशे का कारोबार करते थे. अमरपाटन के मुख्य बस स्टैंड के बीच स्थित एक मकान को आरोपियों ने अपने अवैध धंधे का केंद्र बना रखा था. भीड़भाड़ वाले इस इलाके का फायदा उठाकर वे नशीली दवाओं की बिक्री कर रहे थे. बस स्टैंड जैसे स्थान पर दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है, जिससे आरोपी आसानी से ग्राहकों तक पहुंच बना लेते थे.

पुलिस को लंबे समय से इस अवैध गतिविधि की शिकायतें मिल रहीं थीं. मुखबिर से सटीक सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से मौके पर दबिश दी. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से गोविंद जैन उर्फ बिज्जू जैन और उसकी पत्नी आराधना जैन को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी में उनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप बरामद की गई, जिसका उपयोग नशे के रूप में किया जा रहा था.

अवैध नशे कारोबारियों के खिलाफ अभियान (ETV Bharat)

पति-पत्नी दोनों को पुलिस ने भेजा जेल

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी लंबे समय से अपने घर से ही इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहे थे. पुलिस ने पति-पत्नी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है. वहीं, इस पूरे नेटवर्क का मुख्य सप्लायर प्रिंस जायसवाल है, जो फिलहाल फरार है. उसके खिलाफ मैहर और सतना जिले के विभिन्न थानों में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस उसकी तलाश कर गिरफ्तार करने में जुटी हुई है.

अमरपाटन में पति पत्नी ने घर को बनाया नशे का अड्डा (ETV Bharat)

नशे कारोबारियों के खिलाफ चल रहा है अभियान

इस मामले को लेकर थाना प्रभारी विजय परस्ते ने बताया कि "घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने कार्रवाई की है. अवैध नशे के कारोबार का सबसे ज्यादा असर युवाओं पर पड़ता है. जिससे इसे गंभीरता से लिया गया और तत्काल कार्रवाई की गई. वहीं, मैहर पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि "जिले में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. ऐसे किसी भी अवैध कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी."