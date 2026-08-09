मैहर में नशे में धुत टीचर की गंदी हरकतें, क्लासरूम की दीवारों पर थूका गुटखा, बच्चों से साफ करवाया टॉयलेट
मैहर में नशे में स्कूल आता है शिक्षक, बच्चों से कराई जाती है साफ-सफाई, शिक्षक को कारण बताओ नोटिस, हो सकता है सस्पेंड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 1:46 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 2:21 PM IST
मैहर: शिक्षक की जिम्मेदारी बच्चों का भविष्य संवारने की होती है. लेकिन कोई टीचर अगर स्कूल में शराब पीकर पहुंचे तो पढ़ाई का स्तर क्या होगा आप सोच सकते हैं. कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मैहर के रामनगर विकासखंड से. मिरगौती प्राथमिक विद्यालय के अमुआ में पदस्थ प्रभारी प्रधानाध्यापक समय लाल कोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. शिक्षक पर शराब के नशे में गुटखा खाकर क्लासरूम में थूकने और बच्चों से सफाई कराने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.
स्कूली छात्र-छात्राओं से कराई जाती है साफ सफाई
प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा शराब के नशे में आए दिन नए-नए करनामें किए जाते हैं. आरोप है कि, शिक्षक के द्वारा शिक्षा के मंदिर के अंदर ही पान गुटका थूका जाता है. कई बार शिक्षक क्लासरूम में टॉयलेट कर देता है. वहीं छात्र-छात्राओं का भी आरोप है कि नशे की हालत पर आए दिन मास्टर साहब के द्वारा इस तरह के कृत्य किए जाते हैं. बच्चे उनकी हरकतों से परेशान हो गए हैं.
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क्लास रूम में गुटके के निशान से हकीकत का हुआ सामना
शिक्षक के द्वारा किए गए कृत्य से अब स्थानीय लोग भी परेशान हो गए हैं. राधा द्विवेदी आरोप है कि, ''शिक्षक हमेशा नशे की हालत में रहता है और स्कूल में गंदगी फैलाता है. परिसर में बने हुए शौचालय की भी साफ सफाई छात्र-छात्राओं से ही कराई जाती है जिससे अब लोग परेशान है.'' मामले पर रामनगर विकास खंड अधिकारी राजेश द्विवेदी ने बताया कि, ''मामला संज्ञान में आया है और संकुल प्राचार्य द्वारा संबंधित शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. शिक्षक के विरुद्ध निलंबन का प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया है.''