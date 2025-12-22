ETV Bharat / state

स्कूल में युवती के साथ छेड़छाड़ का आरोप, मां ने अतिथि शिक्षक को सरेआम चप्पलों से धुना

मैहर के एक सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षक पर लगे छेड़छाड़ के आरोप, पीड़िता की मां ने आरोपी शिक्षक की चप्पल से की पिटाई.

MAIHAR TEACHER MOLESTED GIRL
स्कूल में युवती के साथ छेड़छाड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 12:40 PM IST

3 Min Read
मैहर: नादन देहात थाना क्षेत्र के ग्राम दुबेही में शासकीय स्कूल से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. स्कूल में पढ़ाने वाले एक अतिथि शिक्षक पर युवती से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है. घटना के बाद पीड़िता की मां ने सरेआम आरोपी शिक्षक की चप्पलों से पिटाई कर दी. पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ है.

शिक्षक पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप
बताया जा रहा है कि, ग्राम दुबेही स्थित शासकीय स्कूल में पदस्थ अतिथि शिक्षक ने अपने पद और भरोसे का गलत फायदा उठाते हुए युवती के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया. पीड़िता ने डर और मानसिक तनाव के चलते घटना को कुछ समय तक छिपाए रखा. लेकिन बाद में उसने हिम्मत कर अपनी मां को पूरी बात बताई.

बेटी की बात सुनते ही फूटा आक्रोश
बेटी से छेड़छाड़ की जानकारी मिलते ही मां का गुस्सा बेकाबू हो गया. आक्रोशित मां ने आरोपी शिक्षक को सार्वजनिक स्थान पर पकड़ लिया और चप्पलों से पिटाई कर दी. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए.

कैमरे में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम
घटना के समय मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया. जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. लोग आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुलिस और शिक्षा विभाग हरकत में
मामले के तूल पकड़ने के बाद देहात थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी रेणुका मिश्रा का कहना है कि, ''पीड़िता के बयान, वायरल वीडियो और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं शिक्षा विभाग को भी पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है.''

मामले पर दुबेही स्कूल के प्राचार्य चंद्रमौल त्रिपाठी ने बताया कि, ''विद्यालय में पदस्थ अतिथि शिक्षक दिलीप पटेल बहुत कम विद्यालय आता है. इस घटना के समय में सतना में प्रशिक्षण के लिए गया हुआ था. वापस आने पर पता चला है. मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.''

ग्रामीणों में नाराजगी
ग्रामीणों का कहना है कि, स्कूल जैसे स्थान पर इस तरह की घटनाएं बेहद निंदनीय हैं. अभिभावकों ने मांग की है कि आरोपी अतिथि शिक्षक को तुरंत सेवा से हटाकर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

