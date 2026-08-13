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NEET पेपर के लीक के बाद पीजी कॉलेज में कॉपी चेक करते नजर आया छात्र, वीडियो वायरल

मैहर शासकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय में छात्र चेक करते नजर आया छात्र, वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट, रीवा उच्च शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान.

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कॉपी चेक करने के दौरान शिक्षक भी आए नजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 10:23 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 10:46 PM IST

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मैहर: नीट पेपर 2026 लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बाद से एजुकेशन का मुद्दा गरमाया हुआ है. देश के कई हिस्सों में छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, इसी बीच मध्य प्रदेश के मैहर में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया है. मैहर के अमरपाटन स्थित शासकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की उत्तर पुस्तिका की जांच एक छात्र करता हुआ नजर आ रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है.

कॉपी चेक करने के दौरान शिक्षक भी आए नजर

मैहर के अमरपाटन शासकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय के एक छात्रा का वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. जिसे लेकर ऐसा आरोप है कि एमए (M.A) छात्रों के एग्जाम कॉपी को कोई टीचर नहीं बल्कि एक स्टूडेंट चेक कर रहा है. उस पर नंबर भी चढ़ा रहा है. जबकि उसके बगल में टीचर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि प्रोफेसर केएन मिश्रा को जांच के लिए कॉपियां दी गई थी. जिसे वह छात्र चेक करते नजर आ रहा है. यह कॉपियां सतना डिग्री कॉलेज की बताई जा रही हैं. जो पॉलिटिकल साइंस की है. यह वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं. मामला अमरपाटन स्नाकोत्तर महाविद्यालय का है. जब इस मामले को लेकर प्रबंधन से सवाल किया गया, तो वह गोल-मोल जवाब देते नजर आए.

वीडियो की जांच के बाद हो सकता है खुलासा

इस पूरे मामले में रीवा उच्च शिक्षा विभाग के उपसंचालक महेंद्रमणि द्विवेदी ने बताया कि यह वीडियो मेरे पास भी पहुंचा है. उसमें एक छात्र कॉपी चेक करते हुए नजर आ रहा है. इस मामले पर प्राचार्य को जांच के निर्देश दिए गए हैं. अगर यह मामला सही पाया जाता है, तो बहुत गंभीर मामला माना जाएगा. जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : August 13, 2026 at 10:46 PM IST

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