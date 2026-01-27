ETV Bharat / state

बच्चों ने रद्दी कागज पर खाया मिड डे मील, मैहर सरकारी स्कूल से सामने आई तस्वीर

मैहर में सरकारी स्कूल की लापरवाही, बच्चों को रद्दी कागज पर खिलाया गया मिड डे मील, व्यवस्था हुई बेनकाब.

MAIHAR GOVERNMENT SCHOOL NEGLIGENCE
बच्चों ने रद्दी कागज पर खाया मिड डे मील (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 1:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मैहर: 26 जनवरी पर एक ओर देश जहां 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहा था, संविधान में निहित समानता और गरिमा के अधिकारों की बात की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर मैहर के एक सरकारी स्कूल से ऐसी तस्वीर सामने आई. जिसने कई सवाल खड़े किए हैं. यह पूरा मामला मैहर के शासकीय हाई स्कूल भटिगंवा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों को दिए जाने वाले विशेष मिड-डे मील का है.

राष्ट्रीय पर्व पर बच्चों का अपमान

मैहर में गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर स्कूलों में बच्चों को विशेष भोजन कराया जाता है, ताकि उनमें देश और पर्व के प्रति उत्साह पैदा हो, लेकिन भटिगंवा स्कूल में यह दिन बच्चों के लिए मजबूरी बन गया. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. यहां बच्चों को भोजन परोसने के लिए थाली, प्लेट या पत्तल तक उपलब्ध नहीं कराई गई, बल्कि पुरानी रद्दी कॉपियों और किताबों के फटे पन्नों पर पूड़ी-हलवा परोसा गया.

वीडियो ने खोली पोल

इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कई बच्चे स्कूल परिसर में जमीन पर बैठे हैं उनके सामने फटे हुए कागज बिछे हैं, जिन पर भोजन रखा गया है और बच्चों को पूरी हलुआ खिलाया जा रहा है कई कागजों पर स्याही और लिखावट साफ नजर आ रही है, फिर भी बच्चों को वही खाना खाने के लिए मजबूर किया गया.

छात्रों की सेहत से खुला खिलवाड़

जानकारों के अनुसार, छपे या लिखे हुए कागज पर भोजन करना बेहद खतरनाक हो सकता है. कागज और स्याही में मौजूद रासायनिक तत्व और लेड जैसे भारी धातु गर्म भोजन के संपर्क में आकर शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और विशेष रूप से बच्चों के लिए यह खतरा और भी ज्यादा होता है, क्योंकि उनका शरीर संवेदनशील होता है. इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने बुनियादी सावधानी तक नहीं बरती. जिसका नजारा सामने आया है.

सरकारी मिड-डे मील योजना पर उठे गंभीर सवाल

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, मिड-डे मील योजना के अंतर्गत स्कूलों को भोजन पकाने बर्तन उपलब्ध कराने और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए नियमित बजट दिया जाता है. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या स्कूल में बर्तन मौजूद नहीं थे? अगर थे तो उनका उपयोग क्यों नहीं किया गया?

वीडियो सामने आने के बाद हरकत में शिक्षा विभाग

मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है. जिला परियोजना समन्वयक (DPC) विष्णु त्रिपाठी ने बताया कि "वीडियो की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि बीआरसी को मौके पर भेजकर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

MAIHAR SCHOOL FOOD ON WASTE PAPER
MAIHAR SCHOOL MIDDAY MEAL CHAOS
REPUBLIC DAY 2026
MP STUDENTS EAT FOOD WASTE PAPER
MAIHAR GOVERNMENT SCHOOL NEGLIGENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.