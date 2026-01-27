ETV Bharat / state

बच्चों ने रद्दी कागज पर खाया मिड डे मील, मैहर सरकारी स्कूल से सामने आई तस्वीर

बच्चों ने रद्दी कागज पर खाया मिड डे मील ( ETV Bharat )

मैहर: 26 जनवरी पर एक ओर देश जहां 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहा था, संविधान में निहित समानता और गरिमा के अधिकारों की बात की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर मैहर के एक सरकारी स्कूल से ऐसी तस्वीर सामने आई. जिसने कई सवाल खड़े किए हैं. यह पूरा मामला मैहर के शासकीय हाई स्कूल भटिगंवा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों को दिए जाने वाले विशेष मिड-डे मील का है.

राष्ट्रीय पर्व पर बच्चों का अपमान

मैहर में गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर स्कूलों में बच्चों को विशेष भोजन कराया जाता है, ताकि उनमें देश और पर्व के प्रति उत्साह पैदा हो, लेकिन भटिगंवा स्कूल में यह दिन बच्चों के लिए मजबूरी बन गया. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. यहां बच्चों को भोजन परोसने के लिए थाली, प्लेट या पत्तल तक उपलब्ध नहीं कराई गई, बल्कि पुरानी रद्दी कॉपियों और किताबों के फटे पन्नों पर पूड़ी-हलवा परोसा गया.

वीडियो ने खोली पोल

इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कई बच्चे स्कूल परिसर में जमीन पर बैठे हैं उनके सामने फटे हुए कागज बिछे हैं, जिन पर भोजन रखा गया है और बच्चों को पूरी हलुआ खिलाया जा रहा है कई कागजों पर स्याही और लिखावट साफ नजर आ रही है, फिर भी बच्चों को वही खाना खाने के लिए मजबूर किया गया.

छात्रों की सेहत से खुला खिलवाड़