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एक साथ 3430 छात्रों ने किया कथक, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ मैहर का नाम

मैहर में कथक का रिकॉर्ड ( ETV Bharat )

मैहर: मध्य प्रदेश के मैहर का नाम एशिया के मैप पर लिख गया है. मैहर के गौरव दिवस पर 3430 छात्र-छात्राओं ने एक साथ कथक कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है. फुटबॉल ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में छात्रों ने 9 मिनट 34 सेकंड तक कथक डांस किया. इस दौरान बड़ी संख्या में मैहर वासी मौजूद रहे. बच्चों की लय और ताल ने वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया. यह उपलब्धि मैहर सहित मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है.