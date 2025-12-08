ETV Bharat / state

आजादी के परवाने अक्षयवर नाथ दुनिया में नहीं रहे, मैहर में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई

अक्षयवर नाथ तिवारी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय रहे. ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया. वे अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे. उनकी संघर्ष यात्रा केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं रही, बल्कि 1977 के आपातकाल का भी खुलकर विरोध किया. जिसके चलते उन्हें मीसा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और 11 माह की कैद झेलनी पड़ी. कठिन परिस्थितियों में भी उनके अडिग साहस और ईमानदार सिद्धांतों ने उन्हें समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाया.

मैहर: देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवर नाथ तिवारी का रविवार को 94 साल की उम्र में निधन हो गया. मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मर्दापुर निवासी अक्षयवर नाथ लंबे समय से मैहर के ग्राम पहाड़ी में रह रहे थे. उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचने लगे. उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार प्रयागराज में किया गया.

वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवर नाथ तिवारी का 94 साल की उम्र में निधन (ETV Bharat)

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

अक्षयवर नाथ को प्रशासन ने पूर्ण राजकीय सम्मान देकर अंतिम विदाई दी. पुलिस प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया. अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न संगठनों के सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जमावड़ा लग गया. सभी ने देश के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी. परिवार की सहमति से उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए सम्मानपूर्वक प्रयागराज ले जाया गया.

प्रयागराज में हुआ अंतिम संस्कार

अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. इनमें प्रमुख रूप से एसडीएम श्रीमती दिव्या पटेल, सीएसपी महेंद्र सिंह और तहसीलदार जितेंद्र पटेल सहित कई समाजसेवी और स्थानीय निवासी मौजूद रहे. सभी ने तिवारी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई (ETV Bharat)

स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवर तिवारी का जीवन सादगी, संघर्ष और राष्ट्र सेवा का प्रतीक रहा. स्थानीय लोगों ने उनके निधन को समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपूरणीय क्षति बताया. स्थानीय लोगों ने बताया कि उन विरले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने न केवल अंग्रेजी शासन की प्रताड़नाएं झेली, बल्कि जीवन भर समाज के लिए प्रेरणा बने रहे.

मामले पर मैहर सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि "निधन की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवर नाथ तिवारी जी को राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है. जिसके बाद उनके परिवार द्वारा पार्थिव शव को प्रयागराज के रसूलाघाट में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है. जहां रविवार शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया."