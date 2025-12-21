ETV Bharat / state

मैहर में मवेशी की खीस ने पहुंचा दिया अस्पताल, परिवार के 7 सदस्य फूड पॉइजनिंग का शिकार

अचानक बीमार पड़ गया पूरा परिवार मैहर जिले के ग्राम पोड़ी खुर्द गांव में साहू परिवार के 7 लोग एक साथ अचानक बीमार पड़ गए. आनन फानन में तत्काल उपचार के लिए पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सतना रेफर कर दिया गया. जहां वह सतना के निजी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे. सभी का इलाज किया गया. पीड़ितों में रामबहोर साहू (उम्र 60 वर्ष), रमेश साहू (उम्र 30 वर्ष), विनोद साहू (38 वर्ष), बैजनाथ साहू (42 वर्ष), अच्छिता साहू (6 वर्ष) और हिताछी साहू (5 वर्ष) शामिल हैं.

मैहर: सतना से लगे हुए मैहर जिले के गांव के पोड़ी खुर्द गांव में एक परिवार के 7 सदस्य अचानक बीमार हो गए. पूरे परिवार ने एक मवेशी की तेली यानी खीस खाई थे. मवेशी बीमार था, जिसकी वजह से सभी परिवार के लोग एक साथ बीमार हो गए. जिन्हें गंभीर हालत में सतना के अस्पताल लाया गया. जहां अब सभी की स्थिति ठीक है.

परिवार ने खाई बीमार मवेशी की खीस

इस बारे में रामबहार साहू से बात की गई तो उन्होंने बताया कि, ''उनके घर में एक मवेशी हैं, जो अचानक बीमार हुआ था. समय से पहले उसने बच्चे को जन्म दे दिया था और जन्म के बाद ही उसके बच्चे की मौत हो चुकी थी. इसके बाद मवेशी से निकलने वाले दूध का पूरे परिवार में सेवन किया. मवेशी के बच्चों को जन्म देने के बाद निकलने वाला शुरुआती दूध को तेली यानि खीस कहते हैं. पूरे परिवार ने तेली का सेवन किया. जिसके बाद शुक्रवार रात को अचानक सभी की तबीयत बिगड़ गई. इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया. पूरे परिवार की स्थिति गंभीर थी. इलाज के बाद सभी लोग ठीक हैं.''

बीमार जानवर के दूध का न करें सेवन

इस मामले पर निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया कि, ''रामबहोर साहू परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार होने पर गंभीर स्थिति में अस्पताल लाए गए थे. जहां सभी का इलाज किया गया और अब सभी की स्थिति ठीक है. रामबहार साहू ने बताया था कि, उनके यहां एक मवेशी बीमार हो गया था, मवेशी के तेली को हमने खाया था. जिसकी वजह से सभी लोग बीमार हुए थे. हमारी अपील है कि अगर कोई भी जानवर बीमार है तो उसके दूध का सेवन नहीं करना चाहिए.''