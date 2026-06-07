ETV Bharat / state

एशिया के सबसे बड़े फिश बीज उत्पादन केंद्र पर संकट के बादल, कभी भी लटक सकता है ताला

एशिया के सबसे बड़े फिश बीज उत्पादन केंद्र के अस्तित्व पर संकट के बादल ( ETV Bharat )

जानकारी के अनुसार, लगभग 42 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले केवल 32 से 33 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन हो सका. वहीं 2 करोड़ 25 लाख स्पॉन उत्पादन के लक्ष्य की जगह केवल 1 करोड़ 60 लाख स्पॉन ही तैयार हो पाया. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पर्याप्त स्टाफ और तकनीकी संसाधन उपलब्ध हों तो यह केंद्र अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन कर सकता है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है.

मैहर के पोंडी मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र की स्थापना साल 1982 हुई थी. उस समय इसका उत्पादन लक्ष्य लगभग 6 से 8 करोड़ मत्स्य बीज था. हालांकि केंद्र की उपयोगिता और मांग को देखते यह लक्ष्य लगातार बढ़ाया गया और वर्तमान में 45 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन लक्ष्य बढ़ने के साथ संसाधनों और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई. जिसके चलते पिछले वर्ष केंद्र निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे रह गया.

करीब 4 दशक पहले स्थापित इस केंद्र ने प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. यहां उत्पादित बीज और स्पॉन प्रदेश के कई जिलों के साथ-साथ अन्य राज्यों तक भेजे जाते रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह केंद्र अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा है.

मैहर: मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के मत्स्य क्षेत्र की पहचान माना जाने वाला पोंडी मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र आज गंभीर चुनौतियों से घिरा हुआ है. एशिया के प्रमुख मत्स्य बीज उत्पादन केंद्रों में शामिल इस संस्थान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. कर्मचारियों की भारी कमी, अधिकारियों के रिक्त पद, घटती भूमि, सुरक्षा व्यवस्था का अभाव और जर्जर हो चुकी अधोसंरचना के चलते यह राष्ट्रीय महत्व का केंद्र अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है.

पोंडी केंद्र की सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों की कमी है. मत्स्य बीज उत्पादन जैसी तकनीकी और श्रम आधारित गतिविधियों के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां हालात इसके बिल्कुल विपरीत हैं. केंद्र में चतुर्थ श्रेणी फिशरमैन के 16 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 15 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

पोंडी फिश बीज उत्पादन केंद्र में कर्मचारियों की कमी (ETV Bharat)

वर्तमान में केवल एक फिशरमैन कार्यरत है. सिर्फ एक कर्मचारी पूरे केंद्र की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में सहयोग कर रहा है. इतने बड़े उत्पादन केंद्र में एक फिशरमैन के सहारे नियमित संचालन करना लगभग असंभव है. इसी कारण दैनिक मजदूरों की मदद से काम चलाया जा रहा है.

प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई

पोंडी मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र केवल कर्मचारियों की ही नहीं बल्कि अधिकारियों की कमी से भी जूझ रहा है. उप संचालक का पद लंबे समय से रिक्त है. इसके अलावा सहायक संचालक का स्वीकृत पद भी खाली पड़ा हुआ है. सहायक मत्स्य अधिकारी के 4 पदों में से केवल 2 अधिकारी कार्यरत हैं और वे भी अगले 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं.

इसके अलावा मत्स्य निरीक्षक की पदस्थापना होने के बावजूद उन्हें प्रशासनिक आदेशों के तहत सतना जिले में अटैच कर दिया गया है. कार्यालयीन स्टाफ की स्थिति भी चिंताजनक है. 2 बाबू और 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सहारे पूरा कार्यालय संचालित हो रहा है, जबकि 1 लिपिक का पद पहले से खाली है.

अधिकारियों की कमी से जूझ रहा केंद्र

केंद्र में वर्तमान में पदस्थ सहायक संचालक एस.एस. बघेल भी नवंबर माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. ऐसे में यदि जल्द नई नियुक्तियां नहीं हुईं तो केंद्र की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ सकती है.

केंद्र की 15 सक्रिय नर्सरियां खत्म

पोंडी मत्स्य केंद्र की स्थापना के समय लगभग 300 एकड़ भूमि उपलब्ध थी, जिसमें मत्स्य विभाग के नाम 152 एकड़ भूमि दर्ज थी, लेकिन मैहर जिला बनने के बाद प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए केंद्र की महत्वपूर्ण भूमि का उपयोग किया गया. कलेक्ट्रेट भवन निर्माण के लिए लगभग 14 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई, जिससे केंद्र की 15 सक्रिय नर्सरियां समाप्त हो गईं.

इसके अतिरिक्त करीब ढाई एकड़ भूमि कर्मचारियों के आवास और अन्य निर्माण कार्यों के लिए भी दी गई. भूमि में लगातार हुई कटौती का सीधा असर उत्पादन क्षमता पर पड़ा है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अब यह स्पष्ट करना भी मुश्किल हो गया है कि केंद्र के पास वास्तविक रूप से कितनी भूमि शेष बची है.

खुले परिसर में बढ़ रही चोरी की घटनाएं

इतनी महत्वपूर्ण सरकारी इकाई होने के बावजूद यहां सुरक्षा व्यवस्था लगभग नदारद है. पूरे परिसर में एक भी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं है. बाउंड्रीवॉल के अभाव में परिसर चारों तरफ से खुला पड़ा है. स्थानीय कर्मचारियों के अनुसार, परिसर में हमेशा चोरी की घटनाएं होती रहती हैं. कई बार उपकरण और अन्य सामग्री गायब होने की शिकायतें भी सामने आई हैं, लेकिन स्टाफ की कमी और सुरक्षा संसाधनों के अभाव में प्रभावी निगरानी संभव नहीं हो पा रही है.

करोड़ों का प्रशिक्षण भवन बना खंडहर

मत्स्य पालकों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से यहां करोड़ों की लागत से प्रशिक्षण भवन का निर्माण कराया गया था. कभी यहां नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते थे और प्रदेशभर से किसान एवं मत्स्य पालक प्रशिक्षण लेने पहुंचते थे, लेकिन वर्तमान में यह भवन रखरखाव के अभाव में जर्जर हो चुका है. भवन लंबे समय से बंद पड़ा है और उपयोग न होने के कारण धीरे-धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है.

प्रदेशभर में पोंडी केंद्र की मछली की मांग

प्रभारी सहायक संचालक एस.एस. बघेल ने बताया, "वर्तमान में 8 ग्रोवर पोंड, 54 संवर्धन नर्सरियां और 6 पृथक्करण पोखर संचालित हैं. यहां तैयार होने वाला मत्स्य बीज सागर, ग्वालियर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में भेजा जाता है. इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इसकी मांग रहती है. सीमित संसाधनों और कम कर्मचारियों के बावजूद केंद्र का संचालन किया जा रहा है, लेकिन यदि रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं हुईं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए तो भविष्य में उत्पादन और प्रभावित हो सकता है."

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कर्मचारियों की भर्ती, सुरक्षा व्यवस्था, भूमि संरक्षण और अधोसंरचना सुधार की दिशा में जल्द कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में यह केंद्र गंभीर संकट में फंस सकता है. लगातार उपेक्षा जारी रही तो कभी प्रदेश की पहचान रहा यह मत्स्य उत्पादन केंद्र बंद होने की कगार तक पहुंच सकता है.