मैहर में पटाखों की दुकान में धमाके, पलक झपकते 4 दुकानें जलकर राख

मैहर में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की टीम ने संभाली स्थिति, लाखों रुपए का हुआ नुकसान.

MAIHAR FIRECRACKER SHOP FIRE
मैहर में पटाखों की दुकान में धमाके (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
मैहर: दिवाली से एक दिन पहले रविवार दोपहर अमरपाटन थाना क्षेत्र में पटाखा बाजार में भीषण आग लग गई. यह घटना अमरपाटन थाना क्षेत्र स्थित लंका मैदान में स्थित अस्थायी पटाखा बाजार की है. चंद ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते 4 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई. लगातार धमाकों की आवाज से आसपास के दुकानों पर भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ग्राहक और दुकानदार सभी मौके पर से भागने लगे.

पलक झपकते ही दुकानें जलकर राख

दीपावली पर्व के अवसर पर प्रशासन की अनुमति से लंका मैदान में करीब 4 अस्थायी पटाखे की दुकानें लगाई गई थीं. दोपहर के वक्त खरीदारों की भीड़ बढ़ रही थी. तभी एक दुकान से अचानक धुआं उठता देखा गया. देखते ही देखते आग ने आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. वहीं, आग लगने के बाद पटाखों के धमाकों ने स्थिति को और भयावह बना दिया.

मैहर में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

दमकल विभाग की टीम ने संभाली स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही अमरपाटन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. तेज लपटों और लगातार हो रहे धमाकों के बीच भी उन्होंने साहसिक प्रयास करते हुए बड़ी दुर्घटना होने से रोका. घटना की जानकारी मिलते ही अमरपाटन थाना प्रभारी, एसडीओपी, तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर पहुंच गया. अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया और प्रभावित दुकानदारों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया.

मैहर में पटाखों की दुकान में धमाके (ETV Bharat)

लाखों रुपए का हुआ नुकसान

दुकानदारों ने बताया कि हर दुकान में हजारों रुपये के पटाखे रखे हुए थे. अचानक लगी आग में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

दमकल विभाग की टीम ने संभाली स्थिति (ETV Bharat)

जांच में जुटा प्रशासन

आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी पटाखे की चिंगारी या बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी. एडिशनल एसपी चंचल नागर ने बताया कि "4 दुकानों में आग लगी थी, किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है."

