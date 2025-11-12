रीवा जबलपुर इंटरसिटी में बजा अलार्म, मैहर के झुकेही स्टेशन पर कोच छोड़ भागे यात्री
मैहर के झुकेही रेलवे स्टेशन पर रीवा-जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच से धुआं निकलने की अफवाह से मची अफरा-तफरी, बोगी छोड़ नीचे भागे यात्री.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 4:19 PM IST
Updated : November 12, 2025 at 4:42 PM IST
मैहर: झुकेही स्टेशन पर बुधवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब रीवा-जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में अचानक फायर सेफ्टी अलार्म बजने लगा. ट्रेन के सी-1 कोच में धुआं निकलने की अफवाह से यात्रियों में दहशत फैल गई. ट्रेन स्टाफ ने घोषणा कर यात्रियों को बोगी खाली करने के निर्देश दिए. इंटरसिटी एक्सप्रेस से उतरने के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी. लोग घबराकर सामान लेकर बाहर निकल रहे थे. इस दौरान कई यात्री बोगी के नीचे गिर पड़े.
डर के चलते बनी भगदड़ जैसी स्थिति
यह घटना उस समय घटी, जब ट्रेन सुबह करीब 8:30 बजे झुकेही स्टेशन पहुंचकर खड़ी हुई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही कोच में धुआं दिखाई दिया यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया और भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. कई यात्री प्लेटफॉर्म पर उतरकर दूर भागे जबकि कुछ ने अपने परिजनों को फोन कर जानकारी दी और अपना सामान उठा कर ट्रेन से नीचे उतरे.
जांच में निकला स्मोकिंग अलार्म का मामला
ट्रेन में हुई इस अफरातफरी की सूचना मिलते ही जीआरपी और रेलवे स्टाफ मौके पर पहुंचा. अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कोच की तकनीकी जांच कराई. परीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि किसी यात्री ने कोच के अंदर सिगरेट पी, जिससे धुआं उठने पर सुरक्षा अलार्म अपने आप सक्रिय हो गया. धुआं और अलार्म की आवाज से यात्री घबरा गए और बोगी खाली कर दी. करीब 20 मिनट तक ट्रेन झुकेही स्टेशन पर खड़ी रही, जिसके बाद में जीआरपी और रेलवे तकनीकी टीम ने पुष्टि की कि ट्रेन पूरी तरह सुरक्षित है. इसके बाद यात्रियों को दोबारा कोच में बैठाया गया और ट्रेन को जबलपुर के लिए रवाना किया गया.
कुछ ने छोड़ी यात्रा, सीसीटीवी से होगी पहचान
घटना के बाद कई यात्री इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने आगे की यात्रा किसी अन्य कोच या अगली ट्रेन से जारी करने का फैसला लिया. हालांकि, किसी यात्री के घायल होने या नुकसान की खबर नहीं है. रेलवे प्रशासन ने इस घटना को शरारती तत्वों की हरकत बताया है और सीसीटीवी फुटेज और यात्रियों के बयानों के आधार पर दोषियों की पहचान की जा रही है, जिससे कि उन पर कार्रवाई की जा सके.
धुएं से एक्टिव हुआ अलार्म सिस्टम
जीआरपी प्रभारी शिवकुमार गौतम ने बताया, "ट्रेन के कोच में किसी यात्री द्वारा स्मोकिंग किए जाने से अलार्म बज उठा था. अलार्म के बाद यात्रियों में घबराहट फैल गई थी, लेकिन जांच के बाद स्थिति सामान्य हो गई. यात्रियों को समझाइश देकर ट्रेन को सुरक्षित रवाना कर दिया गया है. गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है."