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त्रिकूट पर्वत पर बनेगा मां शारदा लोक, 3 चरणों में होगा विकसित, 15 मई से शुरु प्रोजेक्ट

मैहर में मां शारदा लोक को लेकर मास्टर प्लान तैयार, 15 मई से शुरु होगा निर्माण कार्य, भक्तों के लिए रहेंगी तमाम फैसिलिटी.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 4:57 PM IST

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मैहर: विंध्य क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक केंद्र मां शारदा देवी शक्तिपीठ के विकास के लिए प्रस्तावित मां शारदा लोक परियोजना अब तेजी से आकार ले रही है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत त्रिकूट पर्वत और उसके आसपास के क्षेत्र को सुव्यवस्थित,आकर्षक और श्रद्धालु-अनुकूल बनाया जाएगा. जिसको लेकर रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद और आईजी गौरव राजपूत मैहर पहुंचे. जहां उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और मंदिर प्रबंधन समिति के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान कंसल्टेंसी एजेंसी धरोहर की संचालक संगीता सिंह ने परियोजना का विस्तृत मास्टर प्लान और लेआउट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया. जिससे मां शारदा लोक व्यवस्थित तरीके से बनाया जा सके.

क्षेत्र को तीन जोन में बांटकर होगा विकास
निर्माण में मास्टर प्लान के अनुसार, पूरे तीर्थ क्षेत्र को तीन प्रमुख जोनों में विकसित किया जाएगा. जिससे भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा बेहतर हो सके, इन जोनों में शामिल होंगे. घंटाघर चौक से मंदिर मार्ग मां शारदा मंदिर परिसर आल्हा ताल, आल्हा अखाड़ा एवं मेला क्षेत्र प्रत्येक जोन में अलग-अलग सुविधाओं और व्यवस्थाओं का विकास किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को व्यवस्थित और सुगम अनुभव मिल सके.

maihar Maa Sharda Lok
मां शारदा देवी शक्तिपीठ (ETV Bharat)

धार्मिक और सांस्कृतिक सुविधाओं का विस्तार
मां शारदा लोक परियोजना के तहत कई नई सुविधाओं का निर्माण प्रस्तावित है, जो तीर्थ क्षेत्र को आधुनिक स्वरूप देने के साथ-साथ इसकी धार्मिक पहचान को भी मजबूत करेंगी. वहीं प्रमुख प्रस्तावित सुविधाएं मुंडन संस्कार भवन पारंपरिक अनुष्ठानों के लिए समर्पित स्थान, यज्ञशाला धार्मिक आयोजनों और हवन के लिए कल्चरल जोन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आयोजन हेतु परिक्रमा पथ, श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए भजन संध्या स्थल, धार्मिक संगीतमय आयोजनों के लिए नवग्रह वाटिका बनाया जाएगा.

कमिश्नर बीएस जामोद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्य के दौरान त्रिकूट पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व को संरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि, ''सीमित भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और सुगम दर्शन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए.''

maihar divisional officials meeting
शारदा लोक को लेकर संभागीय अधिकारियों ने ली बैठक (ETV Bharat)

बढ़ती श्रद्धालु संख्या को ध्यान में रखकर तैयारी
आईजी गौरव राजपूत ने कहा कि, ''भविष्य में प्रतिदिन 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है. ऐसे में सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं को आधुनिक तकनीक और योजना के साथ विकसित करना जरूरी है.''

इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस
कलेक्टर रानी बाटड ने बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने कहा कि, ''पुलघटा क्षेत्र में बड़ी और व्यवस्थित पार्किंग विकसित की जाए. रोपवे की क्षमता बढ़ाई जाए, ताकि अधिक श्रद्धालु कम समय में मंदिर पहुंच सकें. बंधा बैरियर के पास ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाए, जिससे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो सकें.'' 15 मई तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य बैठक में तय किया गया. 15 मई तक निविदा (टेंडर) प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. इसके लिए सभी विभागों को समयबद्ध कार्ययोजना के तहत काम करने के निर्देश दिए गए हैं.

निरीक्षण और आगे की कार्यवाही
बैठक के बाद अधिकारियों ने प्रस्तावित स्थलों का मैदानी निरीक्षण भी किया. अब जल्द ही संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त सर्वे किया जाएगा, जिसके बाद मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा.

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम
मां शारदा लोक परियोजना के पूर्ण होने के बाद मैहर न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में और अधिक सशक्त रूप से उभरेगा. यह परियोजना श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यटन को भी नई गति देने का काम करेगी.

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