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ऑक्सीजन प्लांट की थमी हैं सांसे! मैहर में बंद पड़े हैं प्लांट, मरीजों को हो रही परेशानी

मैहर जिला अस्पताल में बंद पड़े हैं 2 ऑक्सीजन प्लांट, कोविड काल में स्थापित आत्मनिर्भर स्वास्थ्य व्यवस्था रख रखाव के अभाव में ठप.

MAIHAR NON FUNCTIONAL OXYGEN PLANTS
मैहर जिला अस्पताल में बंद पड़े हैं 2 ऑक्सीजन प्लांट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 6:19 PM IST

5 Min Read
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मैहर: कोविड-19 महामारी के दौरान मैहर के तत्कालीन जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और प्रशासन ने मिलकर अस्पताल को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे. इसी प्रयास के तहत मैहर सिविल अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए थे, ताकि भविष्य में किसी भी आपदा या गंभीर स्वास्थ्य संकट के दौरान मरीजों को ऑक्सीजन के लिए भटकना न पड़े, लेकिन आज स्थिति यह है कि जिला अस्पताल का दर्जा मिलने के बाद भी दोनों प्लांट बंद पड़े हैं और मरीजों के लिए बनाई गई यह महत्वपूर्ण व्यवस्था उपयोग में नहीं है.

कोविड संकट के बीच बनी थी आत्मनिर्भर स्वास्थ्य व्यवस्था

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान देशभर में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली थी. कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण मरीजों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा. उसी समय मैहर में भी अस्पताल की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए. तत्कालीन विधायक की पहल पर जनभागीदारी और सामाजिक सहयोग से वर्ष 2021 में पहला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया. लगभग 250 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले इस प्लांट से अस्पताल में भर्ती मरीजों को सीधे ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकती है. स्थानीय लोगों ने इसे उस समय क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना था.

रखरखाव के अभाव में बंद हैं ऑक्सीजन प्लांट (ETV Bharat)

दूसरा प्लांट लगने से बढ़ी थीं उम्मीदें

पहले प्लांट की स्थापना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल की जरूरतों को देखते हुए दूसरा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित कराया. यह प्लांट अस्पताल की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लगाया गया था. दोनों प्लांट शुरू होने के बाद अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया गया. कई बेडों को केंद्रीय ऑक्सीजन प्रणाली से जोड़ा गया. जिससे मरीजों को बिना सिलेंडर बदले लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सके. उस समय यह माना जा रहा था कि मैहर अस्पताल अब ऑक्सीजन आपूर्ति के मामले में पूरी तरह सक्षम हो चुका है.

रखरखाव के अभाव में ठप हुई व्यवस्था

समय के साथ इन प्लांटों की देखरेख और रखरखाव में कमी आने लगी. तकनीकी खामियों और आवश्यक मरम्मत नहीं होने के कारण दोनों प्लांट धीरे-धीरे बंद हो गए. वर्तमान में अस्पताल में स्थापित दोनों ऑक्सीजन यूनिट निष्क्रिय पड़ी हैं. विडंबना यह है कि जिन मशीनों को करोड़ों रुपये खर्च कर जीवन बचाने के उद्देश्य से लगाया गया था, वे आज उपयोग में नहीं हैं. अस्पताल परिसर में स्थापित ये प्लांट अब केवल संरचनात्मक रूप से मौजूद हैं, लेकिन मरीजों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है.

गंभीर मरीजों के सामने बढ़ी चुनौती

ऑक्सीजन प्लांट बंद होने का सबसे अधिक असर गंभीर मरीजों पर पड़ रहा है. सांस संबंधी बीमारी, दुर्घटना या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को तत्काल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है. ऐसी स्थिति में अस्पताल को फिर से सिलेंडरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. कई बार पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने पर मरीजों को सतना या अन्य बड़े अस्पतालों के लिए रेफर करना पड़ता है. इससे न केवल उपचार में देरी होती है, बल्कि मरीजों के परिजनों पर आर्थिक और मानसिक दबाव भी बढ़ जाता है.

जिला अस्पताल बनने के बाद भी अधूरी सुविधाएं

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब मैहर को जिला अस्पताल की सौगात मिल चुकी है, तब स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर पहले से बेहतर होना चाहिए था, लेकिन जीवनरक्षक ऑक्सीजन व्यवस्था का बंद होना स्वास्थ्य तंत्र की गंभीर कमजोरी को उजागर करता है. लोगों का सवाल है कि जब अस्पताल में पहले से ऑक्सीजन उत्पादन की व्यवस्था मौजूद है, तो उसे चालू रखने के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं. यदि नियमित निरीक्षण और तकनीकी रखरखाव की व्यवस्था होती तो शायद यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती.

जनसहयोग से बने प्लांटों की अनदेखी पर क्षेत्र के कई सामाजिक संगठनों ने भी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि महामारी के दौरान लोगों ने आगे बढ़कर आर्थिक सहयोग दिया था, ताकि भविष्य में किसी मरीज को ऑक्सीजन के अभाव का सामना न करना पड़े. अब वही प्लांट बंद पड़े हैं, तो लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर उनकी देखभाल और संचालन की जिम्मेदारी किसकी थी? उसे क्यों नहीं निभाया गया?

स्वास्थ्य विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग

स्थानीय नागरिकों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से मांग की है कि दोनों ऑक्सीजन प्लांटों का तकनीकी परीक्षण कराकर जल्द से जल्द उन्हें पुनः चालू किया जाए. साथ ही अस्पताल में प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो. लोगों का मानना है कि ऑक्सीजन प्लांट केवल महामारी के समय ही नहीं, बल्कि सामान्य दिनों में भी अस्पताल की सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक है. इसलिए इनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए.

इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शुक्ला का कहना है कि "ऑक्सीजन प्लांटों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है. तकनीकी समस्याओं की जानकारी लेकर आवश्यक सुधार कार्य किए जाएंगे, ताकि अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था को फिर से सुचारू बनाया जा सके. भविष्य में यह फिर से तेजी के साथ चालू होगी.

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