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घरेलू विवाद में आगबबूला हुआ बर्खास्त जवान, खड़े-खड़े पत्नी को दे डाला तीन तलाक, गिरफ्तार

मैहर में विशेष सशस्त्र बल के बर्खास्त सिपाही को पत्‍नी को तीन तलाक देना पड़ा महंगा, न्यायालय ने भेजा जेल. पुष्पेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट.

MAIHAR TRIPLE TALAQ CASE
बर्खास्त एसएएफ सिपाही गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 8:27 PM IST

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मैहर: ताला थाना क्षेत्र में तीन तलाक से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां एसएएफ के बर्खास्त सिपाही ने मामूली घरेलू विवाद के बाद पत्नी को तीन तलाक देकर संबंध समाप्त कर दिए. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 18 मई को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

बर्खास्त एसएएफ सिपाही गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, बंदरखा निवासी तहरून निशा (46) की शादी करीब 4 साल पहले फतेह मोहम्मद खान (72) से हुआ था. शादी के बाद दोनों साथ रह रहे थे, लेकिन कुछ समय से उनके बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी. करीब एक माह पहले घरेलू बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी. इसी दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर तीन बार तलाक बोल दिया और उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया.

घरेलू विवाद में आगबबूला हुआ बर्खास्त जवान (ETV Bharat)

18 अप्रैल को दर्ज हुई थी शिकायत

घटना के बाद पीड़िता ने 18 अप्रैल को ताला थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. थाना प्रभारी महेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महिला के बयान दर्ज किए और मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की. जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज कर लिया.

तीन तलाक देना अपराध

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में लागू किए गए मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत एक साथ तीन तलाक देना गैरकानूनी है. इस कानून के अंतर्गत ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है और गिरफ्तारी का प्रावधान भी है. इसी कानून के तहत आरोपी फतेह मोहम्मद खान के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई.

शिकायत दर्ज होने के बाद फरार चल रहा था आरोपी

एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी पुलिस से बचता फिर रहा था. ताला थाना पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी. पुलिस ने कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी और आखिरकार सोमवार शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

आरोपी पहले विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) में सिपाही के पद पर कार्यरत था, लेकिन खराब आचरण और अनुशासनहीनता के कारण उसे पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है.

अमरपाटन एसडीओपी ख्याति मिश्रा ने बताया, "महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की गई थी, पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रही है. कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे."

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