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मैहर में 1000 लीटर डीजल का अवैध ट्रांसपोर्ट! ट्रैक्टर-ट्रॉली में छुपा था ईंधन, पेट्रोल पंप सील

मैहर में डीजल परिवहन का वीडियो सामने आने पर प्रशासन की कार्रवाई, ट्रैक्टर-ट्रॉली से 1000 लीटर डीजल पकड़ा, कालाबाजारी की आशंका पर एक्शन.

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मैहर में 1000 लीटर डीजल का अवैध ट्रांसपोर्ट! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 8:45 AM IST

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Updated : March 27, 2026 at 10:19 AM IST

4 Min Read
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मैहर: मध्य प्रदेश के मैहर जिले में डीजल की कथित कालाबाजारी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की गई. वीडियो में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के जरिए बड़ी मात्रा में डीजल ले जाते हुए देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि ट्रॉली में करीब 1000 लीटर डीजल चार ड्रमों में भरकर परिवहन किया जा रहा था. जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपये बताई जा रही है.

वीडियो से बढ़ी हलचल, कालाबाजारी की आशंका
मैहर के अमरपाटन में वीडियो के सामने आते ही पूरे इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि, जहां एक ओर आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल के लिए परेशान होना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को बड़ी मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है. इसी के चलते लोगों ने इसे कालाबाजारी का मामला बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की और हो रही कालाबाजारी को बंद करवाने की मांग की है.

मैहर में डीजल परिवहन का वीडियो सामने आने पर प्रशासन की कार्रवाई (ETV Bharat)

प्रशासन की कार्रवाई, मौके पर पहुंची टीम
मामले की जानकारी लगते ही गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात लगभग 1 बजे ही प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया SDM, तहसीलदार और SDOP पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच के दौरान संदिग्ध रूप से जुड़े महादेव पेट्रोल पंप पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां से इस डीजल की आपूर्ति होने की आशंका जताई जा रही है.

स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी, बढ़ा संदेह
मामले की जांच के दौरान पेट्रोल पंप के स्टॉक रजिस्टर में अनियमितताएं पाई गईं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है. अधिकारियों ने पंप के रिकॉर्ड, बिक्री और स्टॉक से संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच शुरू कर दी है. प्रशासन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या स्टॉक में हेरफेर कर डीजल को अवैध रूप से बाहर भेजा जा रहा था.

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कालाबाजारी की आशंका पर पुलिस-प्रशासन का एक्शन (ETV Bharat)

ट्रैक्टर-ट्रॉली और ड्रमों की जांच जारी
वीडियो में दिखाई दे रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली और उसमें रखे ड्रमों को भी जांच के दायरे में लिया गया है. प्रशासन यह जानने का प्रयास कर रहा है कि डीजल किस पेट्रोल पंप से भरा गया इसे कहां ले जाया जा रहा था. परिवहन का उद्देश्य क्या था, क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय है.

पेट्रोल पंप पर बिक्री अस्थायी रूप से बंद
मामले को गंभीर मानते हुए SDM आरती सिंह ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने संबंधित पेट्रोल पंप पर अगले आदेश तक पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं, यह कार्रवाई एहतियातन की गई है, ताकि जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके.

SDM आरती सिंह का बयान
SDM आरती सिंह ने बताया कि, ''मामला संज्ञान में आने के बाद तुरंत जांच शुरू की गई है. प्रारंभिक जांच में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं. संबंधित पेट्रोल पंप की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई गई है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.'' प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें. फिलहाल पूरा मामला जांच के अधीन है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह वास्तव में कालाबाजारी का मामला है या डीजल का परिवहन किसी वैध उद्देश्य से किया जा रहा था.''

Last Updated : March 27, 2026 at 10:19 AM IST

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