मैहर में दादी ने नशे के लिए नहीं दिए पैसे, पोते ने ब्लेड से किया जानलेवा हमला
मैहर जिले में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर उसके पोते ने ब्लेड से किया हमला, गंभीर हालत में सतना जिला अस्पताल रिफर.
Published : February 1, 2026 at 6:58 AM IST
मैहर: मैहर जिले के रेगवा ग्राम में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर उसके पोते ने ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया. दादी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. घटना मैहर जिले में अमदरा थाना क्षेत्र के रेगवा ग्राम की है. घटना के बाद गंभीर हालत में बुजुर्ग महिला को मैहर सिविल अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय सतना रेफर किया गया. जहां पर बुजुर्ग महिला का उपचार जारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
शराब के लिए नहीं दिए पैसे तो ब्लेड से किया हमला
मैहर जिले के अमदरा थाना क्षेत्र के रेगवा ग्राम में एक पोते ने अपनी ही दादी के गले में ब्लेड मारकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया. बताया जा है कि पोता नशे का आदी है. दरअसल, पोते ने दादी से शराब के लिए पैसे की मांग की थी और दादी ने जब पैसा देने से मना किया तो पोते ने दादी पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया. इसमें दादी फूलन बाई दहिया पति मोहनलाल उम्र 80 वर्ष के गले में ब्लेड लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.
दादी को लहूलुहान कर हमलावर पोता चूंटी लाल दहिया मौके से भाग निकला. वहीं, परिजनों ने तत्काल घायल अवस्था में देख कर बुजुर्ग महिला को मैहर सिविल अस्पताल ले गए. जहां पर उनकी हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद सतना जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया. बुजुर्ग महिला का उपचार जारी है.
वहीं, इस मामले में मैहर जिले के पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि "जिले के अमदरा थाना क्षेत्र के रेगवा ग्राम में एक करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला फूलन बाई दहिया पर उसके पोते ने ब्लेड से हमला किया है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पोते के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना की वजह पोता नशेड़ी था और वह दादी से शराब के पैसे मांग रहा था और दादी ने पैसे नहीं दिये तो उसके ऊपर पोते ने हमला कर दिया. जिसका मैहर सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया और उसे सतना जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया. उपचार जारी है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है."