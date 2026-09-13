मैहर कलेक्टर का 'मास्टर' अवतार, अचानक पहुंची स्कूल, बच्चों को पढ़ाया संविधान और बायो का पाठ
स्कूल में नहीं मिले शिक्षक तो मैहर कलेक्टर ने खुद शुरू किया पढ़ाना, बच्चों से पूछे सवाल, प्राचार्य और शिक्षक को कारण बताओ नोटिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 11:52 AM IST|
Updated : September 13, 2026 at 12:40 PM IST
मैहर: मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत मैहर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने रामनगर क्षेत्र में दौरा किया. जिसमें शासकीय स्कूल और उचित मूल्य की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया. लेकिन जब एक विद्यालय में शिक्षक नहीं मिले तो कलेक्टर ने शिक्षक बन कर छात्रों को पढ़ाया और बच्चों से फ्यूचर पर क्या बनने को लेकर सवाल जवाब भी दिए गए.
निराकरण करने गई कलेक्टर ने छात्रों को पढ़ाया
मैहर जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत क्षेत्र पर जाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए यह अभियान चलाया गया. जिसको लेकर मैहर कलेक्टर के द्वारा लोगों की समस्याओं का निराकरण के साथ-साथ स्कूल और आंगनबाड़ियों का भी भ्रमण किया गया. जिसके बाद एक विद्यालय में शिक्षक उपस्थित नहीं होने की वजह से मैहर कलेक्टर ने खुद शिक्षक बनकर छात्रों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया. उन्होंने बिलकुल शिक्षकों की तरह छात्रों को पढ़ाया.
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छात्रों से संविधान और विज्ञान को लेकर किया संवाद
मैहर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने स्कूल के निरीक्षण के दौरान छात्र-छात्राओं से वार्ड संवाद भी किया. इसके साथ-साथ कक्षा में पहुंचकर विद्यार्थियों से विभिन्न विषयों को लेकर सवाल जवाब भी किए गए. उर्वरक संविधान और बायोलॉजिकल सेल से संबंधित जानकारी भी साझा करते हुए विद्यार्थियों को समझाया. वहीं कलेक्टर से सीधे संवाद होने की वजह से छात्र-छात्राएं भी उत्साहित दिखे.
विद्यालय का हुआ औचिक निरीक्षण
कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने विद्यालयों का निरीक्षण करने के साथ-साथ व्यवस्थाओं को लेकर भी जमकर फटकार लगा. प्राचार्य के साथ शिक्षक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उसके साथ-साथ अलग-अलग जगह पर निरीक्षण किया गया है. मैहर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने बताया कि, ''आज कार्यक्रम के दौरान छात्रों से मुलाकात की और उनसे शिक्षा के विषय पर बातचीत करने का मौका मिला है. उसके साथ-साथ छात्रों के भविष्य को लेकर भी उनसे संवाद हुआ है.''