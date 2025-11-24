ETV Bharat / state

40 मिनट में मैहर से चित्रकूट, सफर का आनंद लेने के लिए ढीली करनी होगी जेब

मैहर में पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, सोमवार को चित्रकूट के लिए भरी पहली उड़ान, 2500 रुपए प्रति यात्री है किराया.

MAIHAR TOURISTS HELICOPTER SERVICE
40 मिनट में मैहर से चित्रकूट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मैहर: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैहर से पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है. हेलीकॉप्टर के माध्यम से श्रद्धालु मात्र 40 मिनट में मैहर से चित्रकूट और चित्रकूट से मैहर पहुंच सकते हैं. जबकि सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने में करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं. सोमवार को मैहर में पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया और पहली उड़ान साढ़े ग्यारह बजे रवाना हुई. इसमें एक साथ 6 यात्री सावार हो सकते हैं.

मैहर से चित्रकूट का किराया 2500 रुपए प्रति यात्री

मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए मां शारदा माता मंदिर, मैहर से हवाई कनेक्टिविटी की शुरुआत की गई है. एमपी टूरिज्म विभाग ने मैहर-चित्रकूट हेलीकॉप्टर सेवा का किराया 2500 रुपए प्रति यात्री तय किया है. यह सेवा सप्ताह में निर्धारित दिनों पर संचालित की जाएगी. जिसके टाइम टेबल की जानकारी विभाग जल्द ही जारी करेगा. पर्यटन विभाग के अनुसार आगे जरूरत और मांग को देखते हुए अन्य धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर भी सेवा बढ़ाने की योजना है.

मात्र 40 मिनट में मैहर से पहुंचेंगे चित्रकूट (ETV Bharat)

मात्र 40 मिनट में मैहर से पहुंचेंगे चित्रकूट

मैहर से चित्रकूट तक सड़क मार्ग से पहुंचने में करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के बाद यह दूरी अब 40 मिनट में ही तय हो सकेगी. स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे धार्मिक पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा. कम समय में धार्मिक यात्राएं पूरी होंगी. बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थलों का दर्शन करना आसान होगा.

MAIHAR TOURISTS HELICOPTER SERVICE
40 मिनट में मैहर से चित्रकूट (ETV Bharat)

3 सर्किट में हेलीकॉप्टर सेवा है चालू

मध्य प्रदेश पर्यटन विकास विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक मिरेन सिंह राणा ने बताया कि "पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा के अंतर्गत 3 सर्किट बनाए गए हैं. जिसमें पहला सर्किट इंदौर, ओंकारेश्वर और उज्जैन है. दूसरा सर्किट भोपाल, मड़ई, पचमढ़ी और तीसरा सर्किट जबलपुर, अमरकंटक, कान्हा, बांधवगढ़, मैहर और चित्रकूट है. जिसकी टिकट बुकिंग flyola.in पर जाकर कर सकते हैं. ये 3 सर्किट वर्तमान में चलाए जा रहे हैं और आगे भी पर्यटकों के आवश्यकता अनुसार सर्किट बढ़ाए जाएंगे."

कटनी में इमरजेंसी लैंडिग, स्कूल के मैदान में उतरा हेलीकॉप्टर, बड़ा हादसा टला

'धार्मिक पर्यटन हब के रूप में लंबी छलांग'

मैहर में मां शारदा धाम पहले ही देशभर के भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है. अब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से यहां पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है. प्रशासन का मानना है कि इस नई सुविधा से मैहर को धार्मिक पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का यह एक लंबी छलांग है.

TAGGED:

MAIHAR HELICOPTER SERVICE
PM SHRI HELICOPTER SERVICE
MAIHAR MAA SHARDA MATA TEMPLE
MADHYA PRADESH TOURIST PLACES
MAIHAR TOURISTS HELICOPTER SERVICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बैतूल की दुर्गा के चट्टान जैसे हौसले, ब्लाइंड वर्ल्ड कप में कोलंबो की धरती पर जीत की रोशनी

ठंड में बढ़े मरीज, जांच लें क्लीनिक और फीजियोथेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन, कहीं हो न जाए दिक्कत

डीजे-बैंड बाजे के साथ निकाली प्याज की अर्थी, श्मशान घाट में बिलख-बिलखकर रोये किसान

टाइगर की धमाचौकड़ी, पीछा करते-करते हांफने लगी रेस्क्यू टीम, चारों ओर तमाशबीनों की भीड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.