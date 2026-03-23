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सीढ़ियों से रोपवे तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु, चैत्र नवरात्रि में भक्ति में डूबा मां शारदा का दरबार

प्रशासन की सतर्कता से बनी रही व्यवस्था भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही व्यापक इंतजाम किए थे. मंदिर परिसर और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी और कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की गई. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी तैनात रहीं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

सुबह से ही शुरू हो गया दर्शन का सिलसिला भोर में मंदिर के पट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं. 'जय माता दी' के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा. सीढ़ियों से लेकर रोपवे स्टेशन तक हर मार्ग पर भक्तों की भीड़ नजर आई, लेकिन व्यवस्थाओं के चलते दर्शन प्रक्रिया लगातार सुचारू बनी रही.

मैहर: चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मां शारदा देवी मंदिर में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है. नवरात्रि के चौथे दिन रविवार को मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे भक्तों ने मां शारदा के दरबार में हाजिरी लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की.

अलग-अलग मार्गों से पहुंचे हजारों श्रद्धालु

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, रविवार को कुल 1,50,505 श्रद्धालुओं ने मां शारदा के दर्शन किए. 14,531 श्रद्धालु सीढ़ी मार्ग से पहुंचे, 1,974 श्रद्धालु वैन के माध्यम से पहुंचे. करीब 6,000 श्रद्धालु रोपवे से मंदिर पहुंचे. इनके अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु अन्य साधनों से भी मंदिर पहुंचे, जिससे पूरे दिन भीड़ का दबाव बना रहा.

श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं

मंदिर समिति और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेयजल, शौचालय, विश्राम स्थल और साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था की है. रोपवे सेवा का संचालन लगातार जारी है, जिससे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं.

मैहर बना आस्था का केंद्र

मैहर इन दिनों पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ है. नवरात्रि के चलते यहां हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है. प्रशासन को अनुमान है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है, जिसके लिए सभी व्यवस्थाएं पहले से ही सुदृढ़ रखी गई हैं.

मामले पर मैहर एसडीएम दिव्या पटेल ने बताया कि, ''चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैहर में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. बेहतर व्यवस्थाओं और प्रशासनिक सतर्कता के कारण लाखों श्रद्धालु सहज और सुरक्षित तरीके से मां शारदा के दर्शन कर पा रहे हैं. आने वाले दिनों में यह आस्था और भी चरम पर पहुंचने की संभावना है.''