मैहर में वाहन सवार की जल्दबाजी ने बाइक को उड़या, 2 की मौत, कई घायल

इस घटना में बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके साथ ही बोलेरो वाहन पर सवार 8 श्रद्धालु भी घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार श्रद्धालु मैहर मां शारदा देवी मंदिर से दर्शन कर सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) लौट रहे थे. तभी यह भीषण सड़क हादसा हो गया.

मैहर: धान की कटाई के लिए जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में भीषण हादसा हो गया. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि रविवार की दोपहर अमरपाटन थाना क्षेत्र के लालपुर गांव के पास एनएच-30 पर तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक के बीच टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई. जिसमें सवार लोग भी घायल हो गए. वहीं, इलाज के दौरान बोलेरो चालक की भी मौत हो गई है.

सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत 9 घायल (ETV Bharat)

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बोलेरो की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक बाइक सवारों को संभलने का मौका ही नहीं मिला. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और 108 एंबुलेंस टीम ने तत्काल मोर्चा संभाला. सभी घायलों को सिविल अस्पताल अमरपाटन पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 10 लोगों को जिला अस्पताल सतना रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान बोलेरो चालक की भी मौत हो गई.

धान कटाई की जल्दी में हुआ हादसा

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बोलेरो सवार लोगों को धान की कटाई के लिए जल्दी घर लौटना था. इसी जल्दबाजी में यह बड़ा हादसा हो गया. मृतक की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में हुई है, जबकि बाइक सवार अन्य 2 घायल उसके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं.

इलाज के दौरान 1 व्यक्ति की मौत

घटना के बाद पुलिस ने बोलेरो वाहन को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले में थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि "घटना में तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है, जिसके बाद मौके पर ही एक व्यक्ति रामबली केवट निवासी रामनगर की मौत हो गई. हादसे में 10 लोग घायल थे, जिन्हें जिला अस्पताल सतना रेफर किया गया था, जिनमें उपचार के द्वारा एक और व्यक्ति जिसका नाम भोला भारतीय है, उसकी भी मौत हो गई. फिलहाल घायल अन्य सभी का इलाज जारी है."

एनएच-30 पर लगातार बढ़ रहे हादसे

स्थानीय लोगों का कहना है कि एनएच-30 पर तेज रफ्तार और सड़कों पर सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण लगातार हादसे बढ़ रहे हैं. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मार्ग पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत बोर्ड लगाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.