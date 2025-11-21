मैहर के BLO ने किया ऐसा काम, इनाम में मिला सरसी आइलैंड ट्रिप का टिकट
मैहर के BLO ने समय से 14 दिन पहले पूरा किया SIR का काम, एसडीएम ने सम्मान कर इनाम में दिया सरसी आइलैंड ट्रिप टिकट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 12:58 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 1:35 PM IST
मैहर: मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) के अंतर्गत मैहर विकासखंड से एक प्रेरक सफलता की कहानी सामने आई है. गोरहाई पोलिंग बूथ के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) विनोद सिंह ने कार्यकुशलता, समर्पण और अनुशासन का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए निर्धारित समय सीमा से पूरे 14 दिन पहले ही अपना कार्य पूरा कर लिया. उनकी इस उपलब्धि ने न केवल जिले में रिकॉर्ड बनाया, बल्कि अन्य बीएलओ को भी प्रेरित किया है. जिसके लिए उन्हें सरसी आइलैंड ट्रिप का इनाम मिला है.
477 मतदाताओं का SIR, जिले में पहला रिकॉर्ड
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रत्येक बीएलओ को तय समय सीमा में अपने क्षेत्र के मतदाताओं का सत्यापन, अपडेशन और भौतिक जांच करनी होती है. गोरहाई पोलिंग बूथ के बीएलओ विनोद सिंह के जिम्मे कुल 477 मतदाताओं का SIR का काम था. निर्धारित तिथि 4 दिसंबर से काफी पहले ही विनोद सिंह ने सभी कार्यों को पूरा कर लिया. उन्होंने घर–घर मतदाता सत्यापन, नए मतदाताओं के जोड़ना, गलत एंट्रियों का सुधार, डिलीट और शिफ्टेड मतदाताओं का अपडेट, भौतिक डॉक्यूमेंटेशन सभी प्रक्रियाओं को समय पर पोर्टल पर अपलोड कर दिया. उनका यह काम जिले में सबसे तेज और 100% पूर्ण करने वाला पहला कार्य माना गया है.
एसडीएम रामनगर ने किया सम्मान, दिया ट्रिप का फ्री टिकट
इस असाधारण उपलब्धि पर गुरुवार को एसडीएम रामनगर एस. पी. मिश्रा ने उन्हें कार्यालय में आमंत्रित कर पुष्पहार पहनाकर सम्मानित किया. प्रोत्साहन के रूप में उन्हें शहडोल जिले में मौजूद सरसी आइलैंड की फ्री टूर ट्रिप उपहार में दी गई. जिले में पहली बार किसी बीएलओ को ऐसी सम्मानजनक व प्रेरणादायक भेंट प्रदान की गई है, जो प्रशासन की कार्यकुशल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की नई पहल को दर्शाती है.
समय से पूर्व कार्य कर्मचारियों के लिए मिसाल
एसडीएम एस. पी. मिश्रा ने बताया, ''सरकार की मंशा के अनुसार चलाए जा रहे अभियान में बीएलओ विनोद सिंह ने तय समय से पहले गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरा कर एक मिसाल पेश की है. ऐसे कर्मचारियों को सम्मानित करना जिला प्रशासन का दायित्व है. उम्मीद है कि उनकी यह उपलब्धि अन्य बीएलओ और कर्मचारियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी.''
जिले में बना नया मानक, अन्य बीएलओ में बढ़ी उत्सुकता
विनोद सिंह की सफलता ने जिला प्रशासन के बीच एक सकारात्मक संदेश भेजा है. जिससे कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा और उत्साह बढ़ा है. प्रशासन ने भी उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन देने की पहल तेज की है. अन्य बीएलओ में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में गुणवत्ता और गति बढ़ेगी. स्थानीय सूत्र बताते हैं कि बीएलओ विनोद सिंह हमेशा से अपने जिम्मेदाराना रवैये और समयपालन के लिए जाने जाते हैं. इस बार उनका प्रदर्शन जिले के लिए प्रेरक बन गया है.