मैहर में बर्थडे पार्टी में फायरिंग, विधायक का विरोध करने पर सीने में लगाया पिस्टल, पैर में उतरी गोली

मैहर में जन्मदिन पार्टी के दौरान युवक को मारी गोली ( Getty Image )

शनिवार की देर रात कुछ युवक एनएच-30 पर स्थित एक ढाबे में अपने दोस्त का जन्मदिन मना रहे थे. बताया जा रहा है कि पार्टी में शराब भी परोसी जा रही थी. इसी दौरान पार्टी में शामिल एक अज्ञात युवक से विवाद हो गया. बात इतनी बढ़ी कि एक युवक ने गुस्से में पिस्टल निकालकर फायर कर दिया. गोली सीधे पुनीत पटेल के बाएं पैर के पंजे में जा लगी. गोली चलते ही मौके पर हड़कंप मच गया और सभी युवक ढाबे से भाग निकले.

मैहर: अमरपाटन में जश्न की रात अचानक दहशत में बदल गई. एनएच-30 के किनारे एक निजी ढाबे में चल रही जन्मदिन पार्टी के दौरान अचानक गोली चलने से अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि एक अज्ञात युवक भी पार्टी में शामिल हो गया था. जिसका पुनीत पटेल नामक युवक के साथ विवाद हो गया. इस पर अज्ञात युवक ने गोली चला दी. फिलहाल पुनीत को सतना रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

जश्न के बीच विवाद और फिर फायरिंग (ETV Bharat)

विधायक के विरोध करने की बात पर चली गोली

गोली लगने से घायल हुए युवक पुनीत पटेल का आरोप है कि "वह (आरोपी) मेरे सामने आया है और कहने लगा कि विधायक का विरोध करेगा. इतना बड़ा हो गया है तुम. जिसके बाद सीने पर पिस्टल लगा दी. मैंने समय रहते अपने हाथ से पिस्टल को झटक दिया, जिससे गोली पैर में लगी."

घटना के बाद घायल पुनीत को पहले अमरपाटन स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर बिरला अस्पताल सतना रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि गोली पैर को छूकर निकली है और अब उसकी स्थिति स्थिर है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते मौके पर पहुंचे. उन्होंने ढाबे का निरीक्षण किया, लोगों से पूछताछ शुरू की. ढाबे के सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाले जा रहे है. उन्होंने बताया कि "घटना में फायरिंग करने वाला युवक अज्ञात है. उसकी पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि विवाद शराब के नशे में हुआ था."

लोगों में दहशत, कार्रवाई की मांग

इस घटना के बाद एनएच-30 किनारे चलने वाले ढाबों पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इन ढाबों पर अक्सर देर रात तक शराब पार्टियां होती है, जिससे इस तरह की घटनाओं का खतरा बना रहता है. लोगों ने पुलिस प्रशासन से कड़ी निगरानी और ऐसे ढाबों पर कार्रवाई की मांग की है.