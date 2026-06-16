ETV Bharat / state

मैहर में तेज रफ्तार स्लीपर बस ने बाइक को मारी टक्कर, पिता-पुत्र की मौत, एक गंभीर

बस की टक्कर से दो की मौत, एक गंभीर, घायल को अस्पताल पहुंचाने की बजाए वीडियो बनाते रहे लोग.

MAIHAR BIKE BUS ACCIDENT
हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 8:47 AM IST

|

Updated : June 16, 2026 at 8:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मैहर : नादन-देहात थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई. ये हादसा भेड़ा मोड़ के पास तब हुआ जब एक तेज रफ्तार स्लीपर बस और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. बस की टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार कई फीट दूर जाकर गिरे.

गांव लौटते समय हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, उचेहरा थाना क्षेत्र के खूझा गांव निवासी राजकिशोर कुशवाहा (50 वर्ष) अपने पुत्र आकाश कुशवाहा (19 वर्ष) और रिश्तेदार अरविंद कुशवाहा (19 वर्ष) के साथ बाइक से गांव लौट रहे थे. तीनों अमरपाटन की ओर से मैहर होते हुए अपने घर जा रहे थे. सोमवार रात करीब 10 बजे जब उनकी बाइक नादन थाना क्षेत्र के भेड़ा मोड़ के पास पहुंची, तभी नागपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार स्लीपर बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.

Maihar Bike Bus Accident, 2 died
हादसे के बाद जिंदा बचे एक घायल को उठाने की बजाए वीडियो बनाते रहे लोग (Etv Bharat)

मौके पर ही चली गई बेटे की जान, पिता ने अस्पताल में तोड़ा दम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार काफी तेज थी. टक्कर लगते ही बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे. बाइक चला रहे आकाश कुशवाहा को सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं, हादसे में गंभीर रूप से घायल राजकिशोर कुशवाहा और अरविंद कुशवाहा को स्थानीय लोगों एवं पुलिस की मदद से तत्काल सिविल अस्पताल मैहर पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने दोनों को प्राथमिक उपचार देना शुरू किया, लेकिन राजकिशोर की हालत अत्यंत गंभीर होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका. वहीं अरविंद कुशवाहा की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

BIKE BUS ACCIDENT MAIHAR
मौके पर ही चली गई बेटे की जान, पिता ने अस्पताल में तोड़ा दम (Etv Bharat)

हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम

देर रात हुए इस हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और राहगीर घटनास्थल पर पहुंच गए. सड़क पर लोगों की भीड़ जमा होने के कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया और जाम की स्थिति बन गई. दुर्घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल रहा.सूचना मिलने पर नादन थाना प्रभारी पंचराज सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए यातायात व्यवस्था बहाल कराई.

बस जब्त, चालक से पूछताछ

पुलिस ने दुर्घटना में शामिल स्लीपर बस को कब्जे में ले लिया है. प्रारंभिक जांच में बस की तेज रफ्तार हादसे का कारण मानी जा रही है. पुलिस चालक और परिचालक से पूछताछ कर रही है. वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. मामले में मर्ग कायम कर विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.

यह भी पढ़ें- नर्मदापुरम में खौफनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो 3 बार पलटी, 5 लोगों की मौत, 2 गंभीर

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

इस हादसे ने खूझा गांव में मातम छा गया है. एक ही परिवार के पिता और जवान बेटे की एक साथ मौत से पूरा गांव स्तब्ध है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव के लोग परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. थाना प्रभारी पंचराज सिंह ने कहा, '' बस की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है और तीसरे की हालत गंभीर है. हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.''

Last Updated : June 16, 2026 at 8:55 AM IST

TAGGED:

MAIHAR NEWS
MAHIAHR NADAN THANA ACCIDENT
MADHYA PRADESH NEWS
MAIHAR BIKE BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.