ETV Bharat / state

मैहर में फॉल्ट ठीक करने गए बिजली कर्मचारी को घर में बंद कर बेरहमी से पीटा

मैहर विद्युत वितरण केंद्र के हरदासपुर गांव में बिजली कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट. पुष्पेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट.

Maihar bijli worker beaten
बिजली कर्मचारी को घर में बंद कर बेरहमी से पीटा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मैहर : मैहर के हरदासपुर गांव में फॉल्ट आने से बिजली सप्लाई बंद हो गई. इससे लोगों में रोष बढ़ गया. इसी दौरान बिजली कर्मचारी फॉल्ट ठीक करने पहुंचा. ये दखकर 3 लोगों ने कर्मचारी को पकड़ लिया और एक घर में बंद करके बेरहमी से मारपीट की. कर्मचारी ने पुलिस से शिकायत की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस घटना के बाद बिजली कंपनी के कर्मचारियों में रोष है.

गालीगलौज का विरोध करने पर पीटा

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में बिजली कर्मचारी से 3 लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं. वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है. पीड़ित नरेंद्र सिंह ने मैहर थाने में शिकायत की है. पीड़ित ने पुलिस को बताया "बिजली बंद होने के कारण मैं मरम्मत करने गया था. इस दौरान एक उपभोक्ता ने मेरे साथ गालीगलौज की. फिर घर में बंद करके तीन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की. घर के बाहर भी निकाल कर जमकर पिटाई की गई."

पीड़ित कर्मचारी नरेंद्र सिंह (ETV BHARAT)

3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

मैहर पुलिस थाने के SI संतोष उलाड़ी ने बताया "हरदासपुर अहिराटोला में 11 केवी लाइन का जंफर काटने गए लाइनमैन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़ित द्वारा मैहर थाने में मामला दर्ज कराया है और मामले का वीडियो सामने आया है. वीडियो के आधार पर 3 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(ए), 115(2), 351(3) और 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. तीनों आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा."

बिजली कर्मचारियों ने की कार्रवाई की मांग

इधर, बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन करेंगे. अगर इस प्रकार का व्यवहार ग्रामीण करेंगे तो कोई भी कर्मचारी फॉल्ट ठीक करने कैसे गांव जाएगा. ये कोई पहला मामला नहीं है. बिजली कंपनी के कर्मचारियों के साथ कभी भी मारपीट हो जाती है.

TAGGED:

PEOPLES ANGRY POWER CUT
MAIHAR POWER CRISIS
MADHYA PRADESH NEWS
ELECTRICITY COMPANY EMPLOYEES
MAIHAR BIJLI WORKER BEATEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.