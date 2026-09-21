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मैहर में अराजक तत्वों से परेशान ग्रामीण, घरों के बाहर लिखा 'घर छोड़ने को मजबूर'

मैहर के बिगौड़ी गांव में हत्या के बाद दहशत, गांव में तनाव का दावा, ग्रामीणों ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल. रिपोर्ट पुष्पेंद्र कुशावाहा.

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मैहर के बिगौड़ी गांव के घरों के बाहर लिखा 'घर छोड़ने को मजबूर' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 10:49 PM IST

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मैहर: मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र के बिगौड़ी गांव में एक युवक की हत्या के बाद गांव में तनाव और दहशत का माहौल होने की बात सामने आई है. 16 सितंबर की रात भैयालाल कोल की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है.

परिजनों और पुलिस जांच से सामने आई जानकारी के मुताबिक भैयालाल को गांव में कुएं के पास बुलाया गया था. उसके साथ मारपीट की गई और गला दबाने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया. पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजे दिया गया.

घरों के बाहर लिखा 'घर छोड़ने को मजबूर' (ETV Bharat)

हत्या के बाद फिर बिगौड़ी में तनाव

बिगौड़ी गांव पहले भी एक हत्या के मामले को लेकर चर्चा में रहा है. वर्ष 2025 में यहां शिवनारायण तिवारी की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बनी थी. उस मामले को लेकर गांव में महापंचायत भी हुई थी और बाद में आगजनी की घटना सामने आई थी परिजन घर गिराने की लगातार मांग कर रहे थे. अब एक बार फिर हत्या के बाद गांव के माहौल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय लोगों के एक वर्ग का दावा है कि उन्हें डर और असुरक्षा महसूस हो रही है.

घरों के बाहर लिखा 'घर छोड़ने को मजबूर'

हत्या के बाद कुछ ग्रामीण परिवारों द्वारा अपने घरों के बाहर 'घर बिकाऊ है' लिख दिया गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से कुछ परिवार गांव छोड़ने पर विचार कर रहे हैं. उनका आरोप है की उनको अराजक तत्वों द्वारा धमकियां दी जाती हैं. लगातार हो रही वारदातों से गांव में रहने वाला एक तबका असहज महसूस कर रहा है.

मामले पर बजरंग दल नेता लक्ष्मीकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि "विगत कई समय से इस गांव पर हिंदू खतरे पर दिखाई दे रहा है कई बार हिंदुओं की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है और विगत दिनों एक आदिवासी युवक की हत्या कर कुएं में फेंक दिया गया जिसके आरोपी एक समुदाय के लोग हैं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि आए दिन और लगातार हिंदुओं की हत्या की जा रही है. बजरंग दल के द्वारा इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."

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भैयालाल हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अब ग्रामीणों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और गांव में सुरक्षा का भरोसा कायम किया जाए. बिगौड़ी में पहले हुई हत्या के बाद पैदा हुए तनाव और अब एक बार फिर हुई हत्या के बाद उठ रहे सवालों को देखते हुए प्रशासन के सामने चुनौती गांव में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की है. फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है वहीं ग्रामीण को भी समझाने का प्रयास कर रही है.

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