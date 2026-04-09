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बकरियों को तालाब में पानी पिला रहे किशोर को मगरमच्छ ने दबोचा, 15 मिनट भीषण संघर्ष

मैहर के बाणसागर जलाशय में मगरमच्छ के मंसूबों को एक किशोर ने नाकाम कर दिया. किशोर की जांबाजी की चर्चा चहुंओर.

Maihar Crocodile attack Teenager
मगरमच्छ के साथ संघर्ष में घायल किशोर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 6:53 PM IST

3 Min Read
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मैहर : बाणसागर जलाशय के किनारे खौफनाक घटना से लोग दहशत में हैं. बकरी चराने गए किशोर पर अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया. लेकिन किशोर ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए खुद को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया. घायल किशोर का अस्पताल में इलाज जारी है. उसकी हालत खतरे से बाहर है.

तालाब किनारे छुपा था मगरमच्छ

रामनगर क्षेत्र के कुदरी खुर्द गांव का रहने वाला 17 वर्षीय अजय कोल पिता रामप्रसाद कोल रोज की तरह बकरियां चराने जलाशय के पास पहुंचा था. ग्रामीण जीवन की सामान्य दिनचर्या के बीच उसे इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में वह खतरनाक हादसे का शिकार हो जाएगा. तालाब किनारे पहुंचे एक मगरमच्छ ने अचानक अजय पर हमला कर दिया. मगरमच्छ ने अजय का पैर अपने जबड़े में दबोच लिया.

Maihar Crocodile attack Teenager
घायल किशोर को लेकर परिजन पहुंचे अस्पताल (ETV BHARAT)

मगरमच्छ को हार माननी पड़ी

घायल अजय ने बताया "जैसे ही मैं बकरियों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के करीब पहुंचा तो पानी में छिपे मगरमच्छ ने तेजी से हमला कर दिया. मगरमच्छ ने उसके पैर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया. लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को तालाब में अंदर जाने से बचाया. इतने में मगरमच्छ की पकड़ कमजोर हो गई और वह खुद को छुड़ाकर तुरंत पानी के बाहर आया. शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और फिर परिजनों को सूचना दी."

घायल किशोर ने बताए संघर्ष के पल

घायल अजय ने बताया "उसने घबराने के बजाय साहस से काम लिया. उसने अपनी पूरी ताकत लगाई. 15 मिनट तक मगरमच्छ से संघर्ष चला." घटना के बाद घायल अजय को तत्काल रामनगर अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के अनुसार "उसके पैर में गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है. चिकित्सकीय टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है." इस घटना के बाद आसपास के गांवों में डर का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है "बाणसागर जलाशय में मगरमच्छों की मौजूदगी पहले से है, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए."

जलाशय पर चेतावनी संकेतक लगाने की मांग

लोगों ने प्रशासन से मांग की है "जलाशय के संवेदनशील क्षेत्रों में चेतावनी संकेतक लगाए जाएं, निगरानी बढ़ाई जाए और लोगों को जागरूक किया जाए." स्थानीय संतराम कोल का कहना है "यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती हैं." ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से संयुक्त रूप से कार्रवाई कर लोगों और मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

घायल को देखने रेंजर ने टीम भेजी

रेंजर रामनगर प्रफुल्ल त्रिपाठी ने बताया "घटना की जानकारी अभी मिली है. घायल के पास वनरक्षकों को भेजा गया है, जिससे कि घटना की जानकारी लगाई जा सके और मौके पर पहुंच कर निरीक्षण किया जा सके. जानकारी उपलब्ध कराकर तालाब क्षेत्र में सुरक्षा के इंतजाम करेंगे."

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