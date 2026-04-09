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बकरियों को तालाब में पानी पिला रहे किशोर को मगरमच्छ ने दबोचा, 15 मिनट भीषण संघर्ष

मगरमच्छ के साथ संघर्ष में घायल किशोर ( ETV BHARAT )