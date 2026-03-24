मैहर में असिटेंट प्रोफेसर की शर्मनाक करतूत, बस में महिला के साथ की गंदी हरकत, केस दर्ज
मैहर में असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज, बस में यात्रा कर रही महिला संग घिनौनी हरकत करने का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 5:38 PM IST
मैहर: मध्य प्रदेश के मैहर में चलती बस में छेड़छाड़ की एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां अमरपाटन पीजी कॉलेज में पदस्थ असिस्टेंट प्रोफेसर आलोक सिन्हा पर एक महिला ने बस में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने खुद इस पूरी घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड किया. पीड़िता ने अमरपाटन थाना में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत की है. पुसिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
चलती बस में महिला के साथ गंदी हरकत
जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह पीड़िता सतना से अमरपाटन के लिए बस से यात्रा कर रही थी. भटनवारा के पास महिला के बगल की सीट खाली हुई, जिस पर प्रोफेसर आलोक सिन्हा आकर बैठ गए. आरोप है कि इस दौरान महिला से प्रोफेसर पहले जबरन बात करने की कोशिश की और फिर अश्लील हरकतें करने लगे. इस दौरान पीड़िता बहादुरी दिखाते हुए आरोपी प्रोफेसर की हड़कतों का चुपके से वीडियो बना लिया.
समझौते का दबाव और जान से मारने की धमकी
बस जैसे ही अमरपाटन थाना के पास पहुंची, महिला बस से निकल कर सीधे थाने चली गई. जहां पुलिस ने वीडियो साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. आरोप है कि पकड़े जाने के डर से प्रोफेसर ने पहले महिला को राजीनामा करने के लिए मनाया, लेकिन जब महिला नहीं मानी तो उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली है. असिटेंट प्रोफेसर द्वारा पूर्व में भी प्रभारी प्राचार्य डॉ. एसपी सिंह के साथ मारपीट का मामला सामने आ चुका है. जिसपर अमरपाटन थाने में एफआईआर हुई थी. इसके साथ ही इसकी जानकारी आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल प्रदेश शासन को भेजी गई थी.
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BNS की धाराओं में केस दर्ज
अमरपाटन थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया, "पीड़िता के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई की गई है. आरोपी पीजी कालेज अमरपाटन के असिटेंट प्रोफेसर आलोक सिन्हा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 351/3 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है. पुलिस ने पीड़िता के पास मौजूद वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं."