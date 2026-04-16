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चलती बस में असिस्टेंट प्रोफेसर की अश्लील हरकतें, महिला ने चुपके से बनाया वीडियो

चलती बस में असिस्टेंट प्रोफेसर की अश्लील हरकतें, गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

मैहर: चलती बस में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी को तत्काल न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. बस में छेड़छाड़ की घटना 23 मार्च की है. उस दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आलोक सिन्हा सतना से अमरपाटन महाविद्यालय जा रहे थे. यात्रा के दौरान उसने बस में महिला के साथ गंदी हरकत की. सीट पर बगल में बैठी महिला से छेड़छाड़ जैसे ही सीट पर बगल में बैठी महिला से असिस्टेंट प्रोफेसर ने छेड़छाड़ शुरू की तो महिला ने साहस का परिचय देते हुए आरोपी की हरकतों को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो बाद में मामले का महत्वपूर्ण साक्ष्य बना. घटना के बाद पीड़ित महिला सीधे अमरपाटन थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तुरंत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, आपराधिक धमकी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण कायम किया गया. छेड़छाड़ का वीडियो बना अहम सबूत (ETV BHARAT)